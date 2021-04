Ribnitzer Testzentrum zieht um

Ribnitz-Damgarten

Das Corona-Testzentrum in Ribnitz zieht um. Das teilte die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgartens mit. Ab Montag wird das Testzentrum nicht mehr im Stadion Am Bodden zu finden sein. Stattdessen können sich Menschen dann in den Räumen der Tourist-Info im Bernsteinhaus am Ribnitzer Marktplatz per Schnelltest auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen.

Hintergrund sei, dass der Ort zentraler liege und deshalb besser erreichbar sei. Auch würde die Innenstadt damit belebt, da frisch negativ getestete dann möglicherweise in den einen oder anderen Einkaufsladen gehen.

Die Tourist-Information am Ribnitzer Markt. Quelle: Robert Niemeyer

Montags bis freitags ist das Testzentrum in der Tourist-Info dann jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminabsprache ist nicht notwendig.

Weitere Testzentren in der Region

Zwei größere Testzentren gibt es derzeit in Ribnitz-Damgarten. Neben dem Schnelltestzentrum in Ribnitz ist auch im Sportlerheim in Damgarten eines eingerichtet worden. Von 10 bis 18 Uhr ist das Zentrum geöffnet.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch in Ahrenshoop (Strandhalle), Wieck (Darßer Arche) und Marlow (BSG-Sportlerheim) sind Corona-Schnelltests möglich. Auch zahlreiche Apotheken bieten Tests an. Das sind unter anderem die Apotheke am Bodden, Lange Straße 80, 18311 Ribnitz-Damgarten, 03821/812913; die Bodden-Apotheke, Blaue Wiese 4, 18356 Barth, 038231/89036; die Ostsee-Apotheke, Reifergang 5, 18356 Barth, 038231/3833; die Strand-Apotheke, Strandstraße 44, 18374 Zingst, und die Apotheke Velgast, Straße der Jugend 37, 18469 Velgast.

Seit dem 6. April gilt in Mecklenburg-Vorpommern eine Corona-Testpflicht. Unter anderem braucht man zum Shoppen oder für den Friseurbesuch einen tagesaktuellen Negativ-Test.

Von Robert Niemeyer