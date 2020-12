Ribnitz-Damgarten

Da konnte auch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth nur mit dem Kopf schütteln. In den frühen Morgenstunden war er am Sonntag angerufen und darüber informiert worden, dass tatsächlich jemand die Weihnachtstanne auf dem Ribnitzer Marktplatz abgesägt hatte. „Da fragt man sich, was in solchen Menschen vorgeht“, so Huth beim Anblick der Tanne.

Gegen ein Uhr in der Nacht zu Sonntag hatte eine Zeugin bei der Ribnitzer Polizei gemeldet, dass gerade jemand den Baum mit einer Kettensäge absägen würde. Die Beamten des Ribnitzer Polizeireviers seien zwar schnell vor Ort gewesen. Der unbekannte Täter konnte jedoch in Richtung Rostocker Straße flüchten und entkam.

Offenbar gibt es aber ein Video, das die Zeugin anfertigen konnte, dieses liegt der Polizei bereits vor und soll nun ausgewertet werden. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf, der Täter soll eine Sturmhaube getragen haben. Er führte zudem eine Kettensäge bei sich, für die er kein Stromkabel benötigte.

Der Baum liegt am Sonntagmorgen auf dem Ribnitzer Markt. Quelle: Stefan Tretropp

Zahlreiche Baumkugeln zerstört

Bei dem Sturz des Baumes wurden auch zahlreiche Baumkugeln zerstört. Diese hatten in den Tagen vor dem Weihnachtsfest Ribnitz-Damgartener Bürger an den Baum gehängt, nachdem dieser erstmals Opfer von Vandalismus geworden war. Am ersten Adventswochenende war die Beleuchtung des Baumes zerstört worden. Die Ribnitzer Feuerwehr hatte daraufhin in Eigeninitiative neue Lichterketten installiert. „Möglicherweise hat nun jemand auch den Frust der Kameraden der Feuerwehr auf sich gezogen“, so Thomas Huth nach dem erneuten Zwischenfall.

Viele Quelle: Stefan Tretropp

Augenscheinlich hätte sogar noch mehr Schaden entstehen können. Die Sägespuren am Baumstumpf würden darauf hindeuten, dass der Baum zunächst wohl in Richtung des italienischen Restaurants hätte umfallen sollen. Die fünf Meter hohe Tanne hätte damit möglicherweise auch das Gebäude beschädigen können. Letztlich fiel der Baum in Richtung des offenen Marktplatzes.

Der Baum wurde mit einer Kettensäge gefällt, für die kein Strom nötig war. Quelle: Stefan Tretropp

Baum wird wieder aufgestellt

Doch abermals werde laut dem Ribnitz-Damgartener Bürgermeister nicht klein beigegeben. Die Lichterketten würden noch funktionieren. Der Baum wurde am Sonntag nun abgesperrt. Am Montag soll er mithilfe des Bauhofes der Stadt wieder aufgestellt werden.

Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth im Gespräch mit der Polizei. Quelle: Robert Niemeyer

Von dem Täter fehlt bislang jede Spur, trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung der Polizei. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gesucht wird ein Mann. Zur Tatzeit war dieser schwarz gekleidet und habe eine Art Sturmhaube getragen. Für die Kettensäge sei offenbar kein Stromkabel benötigt worden. Wer Angaben zum Tathergang oder zum Täter machen kann, kann sich unter der Telefonnummer 03821/8750 an das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten wenden.

Von Robert Niemeyer