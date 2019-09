Ribnitzer Wellenbrecher soll Betonschwimmsteg bekommen

Ribnitz-Damgarten

Wind und Wetter haben dem aus Holz bestehenden 322 Meter langen Holzsteg des Wellenbrechers im Ribnitzer Hafen zugesetzt. Und nicht nur ihm, sondern auch den hölzernen Querholmen und Längsträgern der Tragkonstruktion. Man habe immer wieder Reparaturen vorgenommen, so Bauamtsleiter Heiko Körner. Doch auf Dauer sei das keine Lösung.

Insgesamt 322 Meter lang ist die an den Wellenbrecher im Ribnitzer Hafen angehängte Steganlage. Der größte Teil musste gesperrt werden. Quelle: Edwin Sternkiker

Der Zustand der Steganlage ist mittlerweile so schlecht, dass große Teile bereits gesperrt werden mussten. Mit einem Betonschwimmsteg soll das Problem nun gelöst werden. „Wir haben uns bei dieser Entscheidung von den Erfahrungen leiten lassen, die andere Betreiber mit Betonschwimmstegen bereits haben machen können. Und die sind sehr positiv“, so Körner.

Betonschwimmstege sind nahezu wartungsfrei

In den vorgefertigten Elementen solcher Betonschwimmstege können Elektro- und Wasserleitungen untergebracht werden. Außerdem sind sie sehr robust und unsinkbar, wobei sie eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren haben. Weiterer großer Vorteil: Die Stege sind nahezu wartungsfrei. Betonschwimmstege sind allerdings nicht ganz billig. „Wir rechnen mit Kosten von rund einer Million Euro“, erläutert der Ribnitz-Damgartener Bauamtsleiter. Klar sei: Ohne Förderung kann die Stadt dieses Vorhaben nicht wuppen. Aus diesem Grunde haben Mitarbeiter der Verwaltung das Projekt 2018 im Schweriner Wirtschaftsministerium vorgestellt. Im April dieses Jahres hat Ribnitz-Damgarten den Fördermittelantrag gestellt. Das Wirtschaftsministerium habe deutlich gemacht, dass eine Förderung in Erwägung gezogen werden könne, wenn im Zuge der Sanierung in puncto Ausstattung ein höherer Qualitätsstandard für die Nutzer erreicht werde, hierzu gehöre unter anderem Breitbandanschluss, führte der Bauamtsleiter weiter aus.

Stadt hofft auf Förderung durch das Land

Wie hoch die Förderung ausfallen könnte, lasse sich derzeit noch nicht sagen, so Körner. Wenn der Antrag genehmigt werden sollte, dann rechne er mit einer Förderquote von mindestens 60 Prozent. Die anderen 40 Prozent müssten über Eigenmittel aufgebracht und in den Haushalt fürs nächste Jahr eingestellt werden. Wenn die Stadtvertretung der Übernahme des Eigenanteils im Zuge der anstehenden Haushaltsdiskussion fürs kommende Jahr zustimmt und auch Schwerin das Vorhaben fördert, wolle man 2020 in die konkrete Umsetzung gehen, kündigte der Bauamtsleiter an. 2021 könnte dann das Vorhaben abgeschlossen sein, so jedenfalls sieht der Plan aus.

Nur noch dieser Abschnitt der zum Wellenbrecher gehörenden Steganlage kann derzeit genutzt werden. Quelle: Edwin Sternkiker

Bevor das Wirtschaftsministerium über eine Förderung entscheidet, wurde die Stadt aufgefordert noch einige Zuarbeiten zu liefern. Dazu gehören Angaben darüber, von wie vielen Wasserwanderern, Dauerliegern und Teilnehmern von Segelveranstaltungen des Segel-Clubs Ribnitz (SCR) das Innenbecken genutzt wird. Diese Zahlen trägt jetzt Carsten Clauser zusammen. Er ist Vorstandsmitglied des SCR und arbeitet ehrenamtlich als Hafenmeister für die Stadt. „Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung“, so Heiko Körner. Der Segel-Club selbst betreibt den mittleren Steg innerhalb des Wellenbrechers. Das Hafenbecken nutzte der Verein zuletzt Anfang September für eine Großveranstaltung, um hier bei den Landesjugendmeisterschaften die vielen Begleit- und Schiedsrichterboote unterzubringen.

Hafenbecken bietet Platz für 200 Boote

Der 400 Meter lange Wellenbrecher im Ribnitzer Hafen wurde 2003 fertiggestellt. Die angehängte 322 Meter lange Steganlage stand mit Beginn der Saison 2003 zunächst rund 50 Sportbooten als Wasserwander-Rastplatz mit entsprechender Strom- und Wasserversorgung zur Verfügung. Durch Ergänzung der vorhanden Steganlagen wurde dann in der Folgezeit in dem neu entstandenen Hafenbecken die Kapazität auf 200 Liegeplätze erhöht. Insgesamt beliefen sich die Kosten damals auf rund 1,5 Millionen Euro, wovon 90 Prozent durch das Land getragen wurden.

Von Edwin Sternkiker