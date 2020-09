Ribnitz-Damgarten

Heute erinnert nur noch die Heiligengeiststraße daran, dass sich einst nahe beim Rostocker Tor innerhalb der Stadtmauer der Heiligen-Geist-Hof befand. Dazu gehörten eine Kapelle, ein Kirchhof, ein Hospital sowie sogenannte Buden für Arme und Gebrechliche. Die Heilig-Geist-Kapelle wurde bereits 1290 gestiftet. Im Laufe der Geschichte verschwanden die Gebäude, der Friedhof wurde geschlossen. Seit etwa zweihundert Jahren ist dieser Ort bebaut worden. In diesem Jahr soll dort nun ein neues Bauprojekt gestartet werden. Entstehen wird auf dieser Fläche – heute Lange Straße 73 – ein Wohnhaus mit 15 barrierefreien Wohnungen. Bauträgerfirma ist die Buck-MCF, Wohn- und Gewerbeprojekt GmbH & Co. KG Bremervörde.

Archäologen legten zahlreiche Skelette frei

Bevor hier die Bauarbeiter anrücken können, fanden archäologische Grabungen statt. Sie dauerten zehn Wochen und wurden im Juli abgeschlossen. Freigelegt wurden Fundamente der alten Kapelle und zahlreiche Überreste einstiger Bestattungen. Bauinvestor, Stadtverwaltung, Bestatter und Pastorin Susanne Attula sorgten dafür, dass die sterblichen Überreste des ehemaligen Heilig-Geist-Friedhofes ihre letzte Ruhe auf dem Neuen Friedhof gefunden haben.

Um an die 500-jährige Geschichte von Heilig-Geist in Ribnitz zu erinnern, wurde am Montag zu einem gemeinsamen Spaziergang zum Neuen Friedhof und zu Vorträgen in die St.-Marien-Kirche unter dem Thema „Die Heilig-Geist-Kapelle und ihr Friedhof – kein vergessener Ort in der Stadt“ eingeladen. Die von den Archäologen auf dem ehemaligen Heilig-Geist-Friedhof freigelegten sterblichen Überreste wurden bereits am 7. Juli auf dem Neuen Friedhof beigesetzt, informierte Pastorin Susanne Attula. „Geordnet bestattet, mit der Anteilnahme derer, die für Bestattungen und den Friedhof zuständig sind: Friedhofsverwalter und Friedhofsmitarbeiter, Bestatter, die Pastorin.“

Zwei Bestattungsphasen nachweisbar

In der Marien-Kirche spannten Axel Attula, wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Bernsteinmuseums, Stadtarchivarin Jana Behnke und Christian Buck, Geschäftsführer der Buck-MCF, Wohn- und Gewerbeprojekt GmbH & Co. KG Bremervörde, einen zeitlichen Bogen vom Mittelalter bis in unsere Tage. Axel Attula berichtete, dass durch die archäologischen Grabungen zwei Bestattungsphasen nachgewiesen werden konnten: eine mittelalterliche und eine neuzeitliche Belegung. Auf Letztere weisen Keramikfunde des 17. und frühen 18. Jahrhunderts und auch einige Münzen hin, die bei der Freilegung der menschlichen Überreste gefunden wurden.

Von April bis Juli dieses Jahres fanden nahe des Rostocker Tores in Ribnitz archäologische Grabungen auf dem Gelände des einstigen Heilig-Geist-Hofes statt. Demnächst soll es hier mit dem Bau eines neuen Wohnhauses losgehen. Quelle: Edwin Sternkiker

Was die Heilig-Geist-Kapelle betrifft, konnte Attula durch die Auswertung von Visitationsprotokollen, die im Landeshauptarchiv Schwerin lagern, nachweisen, dass sie im Laufe des 17. Jahrhunderts immer mehr verfiel.

Stadtarchivarin Jana Behnke widmete sich der jüngeren Baugeschichte und führte aus, dass das Ende des Heilig-Geist-Hofes einschließlich der Kapelle mit dem großen Stadtbrand von 1759 kam. Über längere Zeit lag das Gelände wüst, bevor dann begonnen wurde, hier Wohnhäuser zu errichten.

Jetzt wird auf dieser geschichtsträchtigen Fläche wieder gebaut, ein Wohnhaus mit 15 barrierefreien Wohnungen, informierte Christian Buck. Zwölf Wohnungen seien bereits reserviert. „Wir sind guter Dinge, dass wir den Neubau bis Frühjahr 2022 fertiggestellt bekommen.“

Von Edwin Sternkiker