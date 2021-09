Ribnitz-Damgarten

Antriebslos. Arbeitslos. Alkoholkrank. Individuelle Schicksale finden wenig Platz im gleichgeschalteten NS-Staat. Verständnis? Oft Fehlanzeige. Vielmehr wird der „Wert“ des Einzelnen für die Gesellschaft in den Vordergrund gestellt.

Eine Richtlinie aus dem Jahr 1935 ist klar formuliert: „Der nationalsozialistische Staat verlangt Abwehr aller der deutschen Volksgemeinschaft drohenden Gefahren. Eine Gefahr bedeuten insbesondere die asozialen Elemente. Zu ihnen gehört vor allem die Gruppe der Arbeitsscheuen, der ständigen Trunkenbolde und der Personen, die durch eigenes sittliches Verschulden ihre Familie dem Notstand aussetzen oder der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen. Eine stärkere Bekämpfung dieser Volksschädlinge ist somit dringendes Gebot.“

Franz Winterhoff hat nach Ansicht des Bürgermeisters einen schlechten Ruf

Willkür ist Tür und Tor geöffnetG.Just zu dieser Zeit gerät im November 1936 der 34-jährige Ribnitzer Franz Winterhoff ins Visier von Polizei und Bürgermeister. Für Letzteren steht unumstößlich fest: „Einen typischeren Fall eines Volksschädlings als den Winterhoff kann es nicht geben. Winterhoff genießt in Ribnitz den denkbar schlechtesten Ruf.“ Alle drei oben genannten Kriterien treffen auf ihn zu. Bürgermeister Wegner stellt klar, dass er „beabsichtige, mit allen Mitteln die Überführung Winterhoffs in das Landesarbeitshaus [in Güstrow] zu betreiben“.

Polizisten werden abgestellt, um Winterhoff „ständig, insbesondere auch abends und nachts“ zu observieren. Am 7. Dezember 1936 wird die Polizei schließlich beauftragt, Winterhoff nach Güstrow zu überführen. Erziehungshaft wird angeordnet. Schon im Vorfeld hatte Wegner dem Ingenieur sein Gewerbe entzogen. Er schaltete sogar im regionalen Stadt- und Landboten eine Anzeige, in der er ausdrücklich vor Geschäften mit Winterhoff warnte.

Freunde kämpfen für den Inhaftierten

Familie und Freunde wollen Haftentlassung erwirkenWiederholte Bemühungen seitens der Familie und befreundeter Ribnitzer, eine Haftentlassung zu erwirken, prallen an Wegner ab. Während er gegenüber den Angehörigen kundtut, dass es ihm „bedauerlichst nicht möglich ist“, an der Situation etwas zu ändern, äußert er sich im Schriftverkehr mit den Behörden gänzlich gegenteilig. Hier hält er an seinem Bild von Winterhoff auch nach neun Monaten Haft unbeirrt fest. Er sei „weiter ein Trunkenbold“ und ein „typisch arbeitsscheuer Mensch“. Ohnehin sei es „ein Fall, wie er krasser nicht gedacht werden kann“.

Dabei dürfte es dem Bürgermeister ein besonderer Dorn im Auge gewesen sein, dass Winterhoff sich von Güstrow aus bemüht, wenigstens sein Gewerbe wieder ausüben zu dürfen. In klarer, schlüssiger Argumentation legt Winterhoff vor dem Kreisverwaltungsgericht Widerspruch gegen die Verfügung des Bürgermeisters ein und versucht, die Vorbehalte gegen ihn auszuräumen. Er schreibt, dass Wegner „in meiner Angelegenheit die nötige Sachlichkeit fehle“ und „die Unwahrheit“ verbreitet werde. Doch der lange Arm Wegners reicht weit. Im November 1937 muss sich Winterhoff „auf seinen Geisteszustand“ untersuchen lassen. Es droht „zur schärferen Durchführung der Erziehungshaft“ eine Verlegung in die Landesanstalt nach Neustrelitz.

Doch da schaltet sich Gauleiter Hildebrandt ein, bei dem die Eltern mehrfach um eine Entlassung nachsuchten. Nach dessen Erkundigungen habe sich Winterhoff „gut geführt“ und auch „vom gesundheitlichen Standpunkt aus bestehen keine Bedenken“. Noch vor Weihnachten 1937 wird Franz Winterhoff aus der Haft entlassen. Wegner findet jedoch kein Ende. Er hat sich in diesen Fall verbissen und ist nachtragend. Ein in verschiedenen Akten wiederkehrender Charakterzug des Bürgermeisters. So bleibt Winterhoff auch nach der Entlassung unter stetiger Beobachtung der Polizei. Erst im April 1939 legt der Bürgermeister den Fall zu den Akten.

Von Jan Berg