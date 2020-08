Ribnitz-Damgarten

Nach einer großen Einwohnerversammlung am 16. November 1918 ist von den bürgerlichen Kräften in Ribnitz die Idee geboren worden, einen breit aufgestellten „Volksrat“ an Stelle eines „Arbeiterrates“ zu gründen. Über eine Woche gärt die Idee in den Köpfen. Die Entscheidung über die weitere kommunalpolitische Entwicklung in Ribnitz fällt eine Woche später. Erneut strömen zahlreiche Ribnitzer beiderlei Geschlechts ins Schützenhaus; einige erwartungsfroh und gespannt, die anderen skeptisch und unsicher.

Hauptredner des Abends ist der Rostocker Sozialdemokrat Blunk. Er referiert ausholend, aber fesselnd über die Vielzahl der durchgeführten Reformen, sei es im Sozial-, Arbeits- oder Wahlrecht. Die letzten Worte seiner Rede verhallen nahezu unter dem Beifall der Zuhörer: „Helfen Sie uns, ein schönes neues Vaterland zu errichten und das Banner für Freiheit und Völkerrecht zu entfalten!“

Stadt- und Landbote verliert über Wahlprozedere kein Wort

Wer nun glaubte, es entbrennt eine angeregte Diskussion über die politische Teilhabe in der Stadt, der sieht sich getäuscht. Der Ribnitzer Sonderweg eines „Volksrates“ wird mit keinem Wort thematisiert. Nicht ein Verfechter dieser Idee meldet sich auf der Versammlung zu Wort. Kein Vertreter der Arbeiter erhebt seine Gegenstimme. Verdächtige Ruhe.

Plötzlich nimmt die abendliche Diskussion sogar ganz anderes Fahrwasser und behandelt, wenn auch „lebhaft“ geführt, „Schulangelegenheiten“. So hitzig diese Debatte geführt wird, so wenig emotional scheint es an diesem Abend weiterzugehen.

Es folgt die sich abzeichnende Wahl eines Ribnitzer Arbeiterrates. Über das Wahlprozedere verliert der Stadt- und Landbote kein Wort. Er beschränkt sich auf die Nennung der Namen und Berufsbezeichnungen seiner zwölf Mitglieder. Neben zwei Zimmermännern und zwei Arbeitern findet sich auch ein Fischer im Rat. Das Handwerk ist mit einem Zigarrenmacher und einem Schneidermeister vertreten. Ein Postschaffner, ein Bahnmitarbeiter, zwei Sekretäre im öffentlichen Dienst und ein Lehrer komplettieren das Bild. Einen Hauch der „Volksratidee“ atmet der Ribnitzer Arbeiterrat mit seiner Besetzung dann doch. Deshalb der Gleichmut. Nicht unproblematisch, wie sich bald zeigen sollte.

Mitglieder des Rates trafen sich in Restaurant

Nach der Wahl fordert Blunk wortreich zum Eintritt in die SPD auf, bittet um Parteispenden und das Abonnieren sozialdemokratischer Zeitungen. Diese Aufforderungen möchte Sanitätsrat Dr. Joseph als Mitglied der DDP nicht unwidersprochen lassen. Er empfiehlt den Ribnitzern, sich auch mit Hilfe bürgerlicher Zeitungen zu informieren, um so zu einem ganzheitlichen Meinungsbild zu gelangen. Gerade die „Annäherung und das feste Zusammenhalten zwischen dem demokratischen Bürgertum und der Sozialdemokratie (seien der Garant) für eine unüberwindliche deutsche ,Demokratie‘“. Tosender Beifall ist Dr. Joseph nach seinen Worten gewiss.

Obwohl nach offiziellem Wortlaut in Ribnitz ein Arbeiterrat gegründet worden war, hält am 25. November der „Volksrat“ seine erste offizielle Sitzung in „Schütt’s Restaurant“ ab. So ganz mögen die Ribnitzer der allgemeinen Sprachregelung wohl nicht folgen. Jeden Dienstagabend wollen sich die Mitglieder nun im obigen Restaurant treffen. Der Sitzung kann von jedem Einwohner beigewohnt werden. Zudem hat jeder die Möglichkeit, schriftliche Anträge einzureichen. Diese müssen jedoch mit Namensnennung unterschrieben sein. Anonyme Anträge werden nicht bearbeitet.

Wahl war illegitim

Viele Dienstage sitzen die Mitglieder dann jedoch nicht zusammen. Auch das Bearbeiten der Anträge stellt der „Volksrat“ rasch wieder ein. Denn schon am 4. Dezember muss sich der Ribnitzer Volks- beziehungsweise Arbeiterrat wieder auflösen. Warum? Seine Wahl war illegitim. Es war missachtet worden, dass die gewählten Mitglieder des Rates auf dem Boden des Erfurter Programms der SPD von 1891 stehen und zwingend der SPD oder der USPD angehören müssen. Dies ist in Ribnitz mitnichten nicht der Fall. Der Ribnitzer Sonderweg durch die Hintertür ist somit schnell gescheitert.

In der Folge kommt es zur Neuwahl eines Arbeiterrates über dessen Zusammensetzung gegenwärtig nichts bekannt ist. Erstmalig taucht er am 10. Dezember als Unterzeichner einer Bekanntmachung des einzuführenden Acht-Stunden-Tages im Stadt- und Landboten auf. Aber auch dem Arbeiterrat soll nur eine kurze Existenz beschieden sein. Am 29. Dezember 1918 sind die Ribnitzer zur Wahl neuer Stadtvertreter aufgerufen, die das Heft des politischen Handelns in ihre Hände nehmen werden.

Von Jan Berg