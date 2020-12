Ribnitzerin hat dieses „Fieber“ nicht überwunden

Ribnitz-Damgarten

Das Reisefieber ist bei Carolin Ohm auch nach der Geburt ihres Sohnes nicht ganz runtergegangen. Der Nachwuchs ist inzwischen sieben Jahre alt, aber Auslandsreisen hat die Kundenberaterin in Sachen Telekommunikation seitdem nicht mehr gemacht. Die Erinnerungen an den letzten Urlaub auf Mallorca sind noch wach, die Träume gehen inzwischen in Richtung Gran Canaria.

Sohn steht im Mittelpunkt

Nun steht der Sohn im Mittelpunkt. Den holt sie nach der Arbeit ab und dann stehen dessen Aktivitäten im Vordergrund. So sitzt Carolin Ohm am Beckenrand und verfolgt, wie der Nachwuchs das Schwimmen lernt. Außerdem hat der Jüngste mit Selbstverteidigung begonnen.

Ein wenig Wehmut schwingt mit, wenn die Erinnerung wach wird. Sie hat in der Schule Flöte gespielt, sich später das Musizieren am Keyboard selbst beigebracht. Öffentliche Auftritte hat es nie gegeben. Aber zu Weihnachten wurde Hausmusik gemacht, dazu gesungen.

