Barth

Vor einer kleinen Schar zuschauender Gäste schlug André Grählert den symbolischen letzten Nagel in einen Dachbinder ein. Doch der 200er-Nagel wollte nicht ganz so, wie der Bauherr es sich vorstellte – Zimmerer Enno Spallholtz musste den zeremoniellen Akt retten.

Nach längerer Vorbereitungsphase und mehrwöchiger Bauzeit konnte Grählert, der letzte verbliebene Barther Fischer, das Richtfest für sein zukünftiges Mehrzweckgebäude feiern.

Anzeige

Unvorhergesehene Tücken trieben Kosten die Höhe

Bauherr André Grählert zielt auf den letzten Nagel, der hier noch ganz brauchbar aussieht. Quelle: Volker Stephan

Weitere OZ+ Artikel

Der nicht optimale Verlauf der Zeremonie könnte stellvertretend für das bisherige Bauvorhaben stehen. Dazu Udo Voss, Geschäftsführer des Bauunternehmens Voss & Hermann aus Kückenshagen: „Schon das Genehmigungsverfahren war langwierig und zog sich hin. Dann zeigte sich, dass der Baugrund hier nicht der beste ist. Auch ein angemessener Hochwasserschutz wurde so nahe am Bodden zur Auflage gemacht.“

Letztendlich führten diese Tücken zu einer Überziehung der auf 330 000 Euro veranschlagten Baukosten um etwa 90 000 Euro. 40 Prozent der ursprünglichen Baukosten werden durch die EU gefördert, die sonst mit ihrer stetigen Fangquotensenkung zum Niedergang der deutschen Küstenfischerei beiträgt.

Einen satten Anteil an der Baukostenüberschreitung machen die 27 statt der ursprünglich 20 geplanten Stahlbetonpfähle aus, die zur Gründung der neu entstehenden Gebäudeteile geschüttet werden mussten. „Das war eine Menge an zusätzlichem Baustahl und Beton“, räumte André Grählert ein. Bei sechs Metern Tiefe sei der Bohrer erstmals auf tragfähigen Untergrund gestoßen, die Pfähle wären dann bis in Tiefen zwischen neun und zwölf Metern niedergebracht worden.

Irgendwie will der Fischer nun versuchen, die Mehrkosten an anderer Stelle einzusparen. Eine Idee hat er schon: „Den neuen Räucherofen für die Südseite des Gebäudes werde ich wohl später anschaffen. Räuchern kann ich ja wie bisher in meinen Pruchtener Räucheröfen.“

Bauherr André Grählert und Zimmerer Enno Spallholtz erheben das Glas zum Richtspruch. Quelle: Volker Stephan

Dachterrasse wird Gästen fantastischen Ausblick bieten

Das neue Mehrzweckgebäude soll nicht den bisherigen Fischerschuppen der Grählerts, den sie einst von der FPG übernahmen, ersetzen, sondern den bestehenden Fischverkauf um ein Imbissangebot erweitern. Lange vorausplanend hatte André Grählert deshalb schon vor Jahren den benachbarten massiven Schuppen, der einst dem Fischer Dieter Hagen gehörte, erworben. Von dem ist nach den bisherigen Umbaumaßnahmen eigentlich nicht mehr viel übrig. Alle Wände wurden mit modernen Materialien neu hochgezogen, selbst das alte Fundament ist unter der neuen und viel mächtigeren Platte verschwunden.

Die Anordnung der wuchtigen Holzständer an der Nordseite, deren Zwischenräume komplett verglast werden sollen, lässt schon jetzt den tollen Ausblick für die zehn Gäste erahnen. Über einen noch besseren Ausblick über den gesamten Bodden werden sich bei schönem Wetter jene 14 Gäste freuen, die einen der Sitzplätze auf der Dachterrasse ergattern können.

Zum Richtfest wurden die Bauleute mit frischem Räucherfisch bewirtet, für den Fischer David Graf verantwortlich war. Quelle: Volker Stephan

Neben dem Imbiss und einer Toilette soll auch „De lütt Fischhall“ in den Neubau umziehen. In der alten Verkaufsstelle sollen dann nur noch die „schmutzigen“ Schlachtarbeiten erledigt werden.

Mit der kompletten Fertigstellung rechnet André Grählert im Frühjahr 2021, um dann zum Saisonbeginn die ersten Kunden und Gäste im Neubau begrüßen zu können. „Wenn es gut läuft, werde ich zu den gegenwärtig zwei Mitarbeiterinnen im Verkauf zwei weitere einstellen. Aber erst sehe ich mir das genau an.“

Mit seinen beiden angestellten Fischern stellt André Grählert gegenwärtig Aal, Barsch, Hecht und Zander nach, hingegen hat sich der Hornhecht schon lange wieder aus den Bodden zurückgezogen. Wenn sich das Wasser weiter erwärmt, werden die Fische träge und ziehen kaum noch umher. In der Folge verirren sich auch weniger von ihnen in die Netze der Fischer. Deshalb muss die gegenwärtige Übergangszeit ausgenutzt werden.

Lesen Sie mehr

Von Volker Stephan