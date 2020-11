Riemser Nachwuchsforscher zum Coronavirus: „Wir wissen vieles noch nicht!“

Riems

Virologen und Infektionsmediziner sind seit Monaten auch Medienstars: Viele Bundesbürger kennen heute Akteure wie Prof. Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Hendrik Streeck, Direktor des Institutes für Virologie der Uni Bonn, oder Prof. Emil Reisinger, Dekan der Medizinischen Fakultät der Unimedizin Rostock. Auf die Frage, ob sie sich in einer solchen Rolle in einigen Jahren sehen, wehren Dr. Annika Graaf (39) und Lorenz Ulrich (27) lachend ab. Die Nachwuchswissenschaftler arbeiten im Institut für Virusdiagnostik des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit „ Friedrich Loeffler“ (FLI) auf der Insel Riems ( Vorpommern-Greifswald).

Zoonosen sind eine große Herausforderung

Sie betrachten den aktuellen Hype um das Coronavirus professionell. „Mehr als 75 Prozent der neu auftretenden Infektionskrankheiten sind tierischen Ursprungs“, verdeutlicht der aus Tübingen ( Baden-Württemberg) stammende Ulrich. Dabei stellten vor allem die Zoonosen eine große Herausforderung für die menschliche und tierische Gesundheit dar, so der Doktorand. Handelt es sich doch um Infektionskrankheiten, die bei Tieren und Menschen vorkommen. Sie können sowohl vom Tier auf den Menschen als auch umgekehrt übertragen werden. Sars-CoV-2 sei nur eines von vielen Problemen.

„Schlummerndes Infektionspotenzial“ ist enorm

„Fakt ist, dass sich die Lebensräume für seltene Tierarten stetig verringern“, erklärt Annika Graaf. Gleichwohl nehme der Kontakt zwischen Wildtieren und Menschen zu. Und der Umfang des Handels mit freilebenden Tieren wächst. Das hier „schlummernde Infektionspotenzial“ sei enorm, erklärt sie. Hinzu komme die Gefahr der Virenverbreitung beispielsweise durch Wildvögel über Tausende Kilometer hinweg, so die gebürtige Essenerin ( Nordrhein-Westfalen). Auf dem Eiland im Greifswalder Bodden arbeitet sie in der weltweit bekannten Forschungseinrichtung als sogenannter Postdoc. Sie hat also ihre Promotion bereits abgelegt und befindet sich in der Ausbildung zum Fachtierarzt für Virologie.

Dr. Annika Graaf bei der Laborarbeit im Institut für Virusdiagnostik des Bundesforschungsinstitutes für Tiergesundheit „Friedrich Loeffler“. Quelle: Mandy Jörn / FLI

89 Labore in vier Sicherheitsstufen unterteilt

Das riesige, noch wenig erschlossene Gebiet der Zoonosen motivierte die Tiermediziner auch, sich der Forschung zu widmen. Wobei die praktische Arbeit mit Tieren auf dem Riems durchaus zu ihrem Arbeitsalltag gehört. So treffen die Wahl-Greifswalder nicht nur ab und an in einem der hiesigen, in vier Sicherheitsstufen unterteilten 89 Labore aufeinander. Abhängig vom jeweiligen Forschungsauftrag stecken sie dann in normaler Laborkluft oder tragen umfangreiche Schutzkleidung beziehungsweise spezielle Atemmasken.

Nachwuchswissenschaftler Lorenz Ulrich (27) arbeitet in einem der Labore des Instituts für Virusdiagnostik des Bundesforschungsinstitutes für Tiergesundheit „Friedrich Loeffler“ (FLI) auf der Insel Riems (Vorpommern-Greifswald). Quelle: Mandy Jörn / FLI

Dies sei beispielsweise bei der Virusanzucht im Hühnerei nötig, so Graaf. Es gibt ein Risiko, dass absolut minimiert werden müsse. „Wir absolvieren regelmäßig ein Atemschutztraining. Denn das maximal zweistündige Arbeiten mit eine solchen Maske am Tag ist eine Herausforderung“, erklärt sie.

Unter Vollschutz im Stall

Über allem steht die Sicherheit für die 450 FLI-Mitarbeiter und die Umwelt. So befindet sich hier zum Beispiel das Referenzlabor für die Afrikanische Schweinepest rund um die Uhr in Alarmbereitschaft. Die Riemser Fachleute haben aktuell bereits mehr als 100 Fälle in Brandenburg bestätigt. Die Infektionskrankheit ist für Menschen ungefährlich, für Haus- und Wildschweine aber tödlich. Das Problem: Reisende, die aus Gebieten mit Afrikanischer Schweinepest kommen, können die Krankheit übertragen.

Auf der Insel agieren die Beschäftigten mitunter auch in den 163 Stalleinheiten im Gebäudekomplex für Tierstudien unter Vollschutz. Ulrich wirkte unter anderem an einer Studie mit, die prüfen sollte, wie empfänglich Rinder für das Coronavirus sind und ob diese es auf den Menschen oder andere Tierarten übertragen. „Von Rindern geht keine Gefahr einer Infektion aus. Sie spielen bei der Verbreitung von Corona keine Rolle“, resümiert er. Mit Blick auf viele andere Fragen der Corona-Problematik sagt er: „Wir wissen vieles noch nicht!“

Weltbekanntes Forschungsinstitut auf Riems Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Es wurde 1910 von dem Bakteriologen Friedrich Loeffler (1852–1915) gegründet. Hauptaufgaben der weltweitbekannten Forschungseinrichtung stellen die Prävention, Diagnose und Bekämpfung von Tierseuchen, die Verbesserung der Tierhaltung und -ernährung sowie die Erhaltung und Nutzung tiergenetischer Ressourcen dar. Der Hauptsitz befindet sich auf der Insel Riems im Greifswalder Bodden. Die Einrichtung umfasst insgesamt zwölf Fachinstitute an fünf Standorten – hinzu kommen Jena ( Thüringen), Braunschweig, Celle und Mariensee ( Niedersachsen). Aktuell hat das Bundesforschungsinstitut insgesamt 850 Mitarbeiter, davon arbeiten rund 450 auf dem Eiland vor den Toren Greifswalds. Hier befinden sich unter anderem sieben Fachinstitute, 89 Labore und 163 Stalleinheiten im Gebäudekomplex für Tierstudien.

Schweinegrippeviren könnten Menschen gefährden

Seine Kollegin nickt. Sie war unter anderem an einer europäischen Studie beteiligt, die belegt, dass Schweinehaltungen ein Reservoir für neue Grippeviren sind. In einem Forschungsverbund unter Federführung des FLI hatte man mehr als 18 000 Einzelproben aus fast 2500 schweinehaltenden Betrieben in Europa analysiert.

Das Ergebnis: „In europäischen Hausschweinbeständen existiert eine Vielzahl von Schweinegrippeviren. Einige davon haben das Potenzial, auch den Menschen zu infizieren und schwere Erkrankungen auszulösen“, erklärt Graaf. Dies habe man an Maus- und Frettchen-Modellen nachgewiesen. Ein Grund zur Panik bestehe indes nicht, so die Fachfrau. 2021 werden die Untersuchungen erweitert. Humanmediziner sollen dann bei Schweinezüchtern untersuchen, ob besagte Erreger tatsächlich eine Wirkung auf den Menschen haben.

Der fachliche Streit über Thesen und Erklärungen für Krankheitsverläufe ist unter Wissenschaftlern absolut normal und nötig für den Zuwachs an Wissen. Der häufig öffentlich ausgetragene Disput einiger Experten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aber sei für das Verständnis in der Bevölkerung alles andere als förderlich. Auch darin sind sich die jungen Forscher absolut einig.

