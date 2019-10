Riesiges Glück: Hausbewohner vor Gasvergiftung gerettet

Ribnitz-Damgarten

Riesiges Glück hatten am Montag offenbar die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Helmut-Schröder-Straße in Ribnitz-Damgarten. Wie Oliver Rybicki, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgartens, mitteilte, war in dem Gebäude Kohlenmonoxid (CO) ausgeströmt. Das Haus musste evakuiert werden.

Eine Anwohnerin hatte aufgrund von Unwohlsein den Rettungsdienst gerufen. Wie Rybicki sagte, hätten die Kohlenmonoxid-Melder, die Rettungskräfte standardmäßig bei sich tragen, angeschlagen. Der Rettungsdienst evakuierte daraufhin sofort das gesamte Haus. Sechs Menschen wurden somit vor Schlimmerem bewahrt. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Gasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr suchte mit Atemschutzgerät nach der Quelle des Kohlenmonoxids. Im Heizungskeller fanden die Kameraden die Ursache. Die Heizungstherme war beschädigt. Hier strömte das Gas aus. Die Feuerwehr stellte die Heizung ab, lüftete das Gebäude und informierte den Hausmeister, um den Schaden zu reparieren.

Elf Kameraden der Ribnitzer Feuerwehr waren im Einsatz. Alarmiert worden war die Feuerwehr gegen 10.16 Uhr. Etwa eine Stunde später war der Einsatz beendet.

In Deutschland erleiden jährlich etwa 5000 Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung. In zehn Prozent der Fälle endet sie tödlich. Das farb-, geruch- und geschmacklose Gas strömt lautlos aus und ist für Menschen nicht wahrnehmbar. Bei einer Vergiftung mit Kohlenmonoxid wird die Sauerstoffaufnahme des Körpers blockiert.

Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sind Übelkeit, Kopfschmerzen, Herzrasen, Benommenheit, Halluzinationen, Apathie, Krampfanfälle und Atemnot. Im schlimmsten Fall werden Betroffene bewusstlos, die Atmung setzt aus und der Tod tritt ein.

Schützen kann man sich unter anderem mit CO-Meldern, die ab einer bestimmten Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft Alarm schlagen. Diese Kohlenmonoxid-Melder gibt es im Baumarkt.

Von Robert Niemeyer