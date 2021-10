Risse im Ribnitzer Wahrzeichen: Kirchturm muss saniert werden

Ribnitz-Damgarten

Der Weg hinauf auf den Turm der Ribnitzer St. Marien-Kirche ist gleichermaßen beschwerlich wie lohnend. 214 Stufen, 40 Meter bis zur Aussichtsplattform und ein unbezahlbarer Blick über die Region. Mehrere tausend Menschen kraxeln das größte Wahrzeichen Ribnitz-Damgartens jedes Jahr hinauf. Doch mittlerweile stellt sich die Frage: Wie lange ist das noch möglich? „Noch ist es nicht akut“, sagt Susanne Attula, Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde St. Marien Ribnitz. Betonung auf ’noch’, denn ein genauer Blick aufs Mauerwerk lässt Handlungsbedarf erahnen.

Wer im Glockenraum den Blick von den vier Glocken abwenden kann, dem könnte durchaus etwas mulmig werden. In nahezu jeder Wand sind teilweise meterlange und mehrere Zentimeter breite Risse zu sehen, größtenteils zumindest augenscheinlich eher notdürftig verputzt. Der Kirchturm steht und bleibt auch stehen, versichert Küsterin Rosalie Abeler. Die Säulen sind stabil, sagt sie. Doch das Mauerwerk der Wände bröckelt, auf dem Boden liegen teilweise herausgebrochene Ziegel.

450 000 Euro geschätzte Kosten

„Wahrscheinlich in zwei Jahren“, antwortet Susanne Attula auf die Frage, wann es denn „akut“ wird. Vergangenes Jahr wurde ein Gutachten erstellt, das den Zustand des Kirchturms beschreibt. Und weil es natürlich nicht um das ’Ob’, sondern das Wann und Wie geht, ist die wohl am schwierigsten zu beantwortende Frage: „Wie soll das bezahlt werden?“

Risse im Mauerwerk des Kirchturms der St. Marien-Kirche. Quelle: Robert Niemeyer

Das Gutachten schätzt die Kosten für die Kirchturmsanierung auf etwa 450 000 Euro. Die Kirchgemeinde kann einen Teil selbst aufbringen. Seit Jahren werden in der sogenannten Baukasse Spenden gesammelt. Wer den Turm besteigt, wird um einen kleinen Obolus gebeten. Deshalb ist ein Teil der Wahrheit auch die Antwort auf Susanne Attulas rhetorische Frage: „Was wären wir ohne die Touristen?“ Wahrscheinlich längst nicht bei einem Baukassenbestand von rund 90 000 Euro. Das nämlich ist der angesprochene Eigenanteil.

Geschichte der St. Marien-Kirche 1233 begann der Bau der Marien-Kirche. Der Kirchturm, bis zur Spitze des Kreuzes heute etwa 45 Meter hoch, war ursprünglich doppelt so hoch. Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut, wurde er durch den großen Stadtbrand am 14. März 1759 zerstört und in seiner heutigen Form wieder aufgebaut. Der Wiederaufbau begann allerdings erst 1766. 1765 hatte Johann Joachim Busch, Hofbaumeister des Herzogs Friedrich des Frommen, einen Entwurf für den Wiederaufbau der Kirche vorgelegt. Am 15. Januar 1769 wurde die neu errichtete Kirche eingeweiht. Der Turm wurde jedoch erst ab 1809 gebaut, zehn Jahre später fertiggestellt. 1841/41 errichtete Georg Adolph Demmler die heute bekannte Aussichtsplattform auf dem Kirchturm. Den Zweiten Weltkrieg überstand die Kirche weitestgehend unbeschadet. In den folgenden Jahren war die Kirche allerdings dem Verfall und Vandalismus preisgegeben. Das Dach war beschädigt. Die schützenden Bäume um das Gebäude wurden entfernt. Die Kirchgemeinde selbst zog 1967 in die Klosterkirche. Erst 1980 wurde die St. Marien-Kirche in ein Sanierungsprogramm aufgenommen. Im Zuge dieser Arbeiten entstand auch die Winterkirche. 1985 wurden die Arbeiten abgeschlossen. Anfang dieses Jahres wurde die Winterkirche für etwa 300 000 Euro modernisiert. Ausstellung: Mehr zur Geschichte der Kirche ist in einer Ausstellung zu erfahren, die in der Winterkirche zu sehen ist.

360 000 Euro fehlen. Die Hoffnung der Kirchgemeinde liegt hier auf der Stadtgemeinschaft. Die Ribnitzer (und Damgartener?) im gemeinsamen Einsatz für ihre Kirche, ihren geschichtlichen Mittelpunkt, ihren Touristenmagneten. Ein wichtiger Schritt dahin soll am 15. Oktober erfolgen. Dann wird um 18 Uhr in der Winterkirche der „Bauförderverein zum Erhalt der St. Marien-Kirche Ribnitz“ gegründet.

Der Glockenstuhl der St. Marien-Kirche in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Persönlichkeiten aus der Stadt Ribnitz-Damgarten haben sich angekündigt. „Über die Kirchgemeinde hinaus soll die Kirche Stimme und Aussicht der Stadt bleiben“, sagt Susanne Attula. Viele Menschen in Ribnitz-Damgarten fühlten sich verbunden mit der Kirche, sähen ein Engagement für den Erhalt der Kirche als bürgerschaftliche Verpflichtung an.

Baubeginn nächstes Jahr?

Fördermittelanträge, Anfragen bei Stiftungen, Spendenaktionen und mehr gehören dann zum Aufgabenspektrum des Fördervereins. Das Aufeinandertreffen verschiedener Charaktere innerhalb des Vereins sorge zudem für wertvolle Vernetzungen. „Wir hoffen, dass wir spätestens im nächsten Jahr Bauspuren haben“, sagt Pastorin Attula.

Ein riesiges Gerüst dürfte den Kirchturm dann verdecken. Möglich sei auch, dass die Turmhaube, also der gesamte Ausguck, per Riesen-Kran vom Dach gehoben wird, um die Plattform zu sanieren. Neben der Riss-Sanierung des Turms sollen auch das Turmfoyer sowie die darüber liegenden Gemeinderäume renoviert werden. Auch sollen diese beiden Räume dann barrierefrei erreichbar gemacht werden.

Pastorin Susanne Attula im Kirchturmfoyer mit einer der Keramik-Glocken der Künstlerin Lotte Buch. Die Mini-Glocken werden zugunsten der Turmsanierung verkauft. Quelle: Robert Niemeyer

Eine Aktion ist bereits gestartet worden. Und zwar gibt es neuerdings kleine Keramik-Glocken, die den Glocken der Kirche nachempfunden sind. Auf ihnen ist der Lichtbringer zu finden, das Zeichen, das der Künstler Reinhard Buch vor 15 Jahren für eine der beiden Glocken entwarf, die das Glockenquartett im Kirchturm seinerzeit wieder vervollständigten. Bereits diese Aktion war eine weitestgehend von der Stadtgemeinschaft getragene. Damals waren nach einem Spendenaufruf 15 000 Euro zusammengekommen, ein Drittel der damaligen Gesamtkosten.

Angefertigt hat die kleinen Glocken die Künstlerin Lotte Buch, Tochter von Reinhard Buch. 15 Euro kostet eine Glocke, fünf Euro davon wandern in die Baukasse. 300 Stück gibt es in erster Auflage, zu haben in der St. Marien-Kirche, in der Tourist-Info, im Bernsteinmuseum, in der Wossidlo-Buchhandlung, in der Bibliothek und im Freilichtmuseum Klockenhagen.

