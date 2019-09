Ribnitz-Damgarten

Rocken und Shoppen bis Mitternacht: In der Ribnitzer Innenstadt soll am Sonnabend die Nacht zum Tag gemacht werden. Dazu verwandeln sich der Marktplatz und die Lange Straße in eine einzige große autofreie Flaniermeile. Über fünfzig Geschäfte und Restaurants werden von 19 bis 24 Uhr ihre Türen öffnen und die Besucher mit attraktiven Angeboten, stimmungsvollen Extras und individuellen Dekorationen zur Einkaufsnacht empfangen. Marktstände rund um die Stadtkirche St. Marien locken mit kleinen kulinarischen Angeboten und laden zum Schlemmen und Verweilen ein.

Die Ribnitzer Einkaufsnacht erlebt in diesem Jahr ihre mittlerweile 13. Auflage. Erstmals wird sie vom Verein Ribnitzer Innenstadt organisiert. Der wurde erst im März dieses Jahres gegründet, um die Interessen der Einzelhändler zu bündeln. Dass der Verein es übernommen hat, als Veranstalter der Shopping-Nacht zu fungieren, hängt damit zusammen, dass sich Jörg Maletz im vergangenen Jahr als Veranstalter völlig aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Er war über Jahre ein wichtiger Partner bei der Organisation auch dieser Veranstaltung.

Organisation war ein Kraftakt

„Als wir mit den Vorbereitungen für die Einkaufsnacht begannen, waren wir im Grunde genommen noch mitten in der Vereinsgründung“, erzählt Vorsitzender René Berlin. Beides gleichzeitig zu wuppen, das sei schon ein Kraftakt gewesen, denn um eine solche Veranstaltung auf die Beine gestellt zu bekommen, seien unendlich viele Gespräche zu führen. Aber am Ende können man zufrieden sein, immerhin machen um die 50 Händler und Gewerbetreibenden mit. Besonders freue er sich, dass auch die Gastronomen und Geschäfte in der zweiten Reihe dabei seien, so der Vereinsvorsitzende. Und er lobt auch die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. „Sie hat mit Flyern und Plakaten dafür gesorgt, dass auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht wird, auch die Absprachen zum Buspendelverkehr sind über das Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur gelaufen.“ Silke Kunz, Leiterin des Büros, sagte, man unterstütze solche Veranstaltung wie die Einkaufsnacht sehr gern, denn sie sei eine gute Werbung für den Standort Ribnitz-Damgarten.

Sechs Bands spielen live

Den Besuchern wird nicht nur etwas fürs Auge und den Gaumen geboten, sondern auch jede Menge für die Ohren. Für gute Shoppinglaune werden sechs Bands sorgen, die an verschiedenen Standorten in der Innenstadt live spielen werden. Die Band „Rezeptfrei“ aus Stralsund lässt am Marktplatz entspannte Atmosphäre aufkommen, handgemachten Rock präsentiert „Joker“ aus Ribnitz-Damgarten traditionell in der Langen Straße, und „Play it again“ aus Güstrow erfüllen die Blütenmeisterei musikalisch mit Blues und sanften Balladen. Die Musiker von „Movimento“ aus Rostock versetzen die gesamte Innenstadt mit ihren Sambatrommeln in Schwingung, während „ Tom Piano“ vor dem Kaufhaus Stolz die Gäste mit Pianoklängen unterhalten wird.

Ein kostenfreier Buspendelverkehr der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) sorgt für die bequeme An- und Abfahrt zwischen den Stadt- und Ortsteilen Damgarten, Altheide, Klockenhagen und der Ribnitzer Innenstadt: Alle Haltestellen der Linie 201 werden stadteinwärts um 18.30 und 19.30 Uhr ab „ Damgarten Wendeplatz“ und stadtauswärts um 22 und 23.15 ab „ Ribnitz Netto“ angefahren. Alle Haltestellen der Linie 202 werden stadteinwärts um 19.00 Uhr ab „Kita Klockenhagen“ und stadtauswärts um 22.30 Uhr ab „ Ribnitz Netto“ angefahren. Für Besucher aus der Region stehen kostenfreie Parkplätze an der Gänsewiese, am Bahnhof und am Netto-Markt zur Verfügung.

Von Edwin Sternkiker