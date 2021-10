Ahrenshoop

Das Ostseebad Ahrenshoop und dessen Kurdirektor Roland Völcker gehen ab dem kommenden Jahr getrennte Wege. Der Rostocker wird ab dem 1. Januar freigestellt, sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Zu sehr sind in den vergangenen drei Jahren die Vorstellungen zur Einstufung des Künstlerortes sowie dessen touristischer Entwicklung zwischen Kurdirektor und Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) auseinandergedriftet.

Eine Trennung stand schon vor kurzem ins Haus. Roland Völcker wollte Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst werden. Er hatte sich vor allem für ein Mobilitätskonzept und die rasche Einführung einer elektronischen Gästekarte starkgemacht. Dieses Engagement allerdings wurde von den Mitgliedern des regionalen Tourismusverbandes nicht entsprechend akzeptiert. In der Folge zog Roland Völcker seine Bewerbung zurück.

„Gefangen“ in örtlichen Grenzen

Gezeigt hat das allerdings, dass der Rostocker über die Ortsgrenzen Ahrenshoops hinaus tätig sein möchte. Nach der für Roland Völcker enttäuschenden Absage, die Geschäftsführung des regionalen Tourismusverbandes zu übernehmen, war er wieder „gefangen“ in den Grenzen der touristischen Entwicklung Ahrenshoops.

Nun will er seine überregional angesiedelten Ambitionen in anderer Funktion ausüben. Eigenen Worten zufolge warte er nun die möglichen Optionen ab. Es gebe bereits erste Angebote. Selbst sieht sich Roland Völcker auch künftig mit Fragen des Tourismus konfrontiert. Eigene Visionen von Nachhaltigkeit, Qualität oder Mobilität will der scheidende Ahrenshooper Kurdirektor nicht länger auf Ortsebene beackern, sondern am besten landesweit. Ausdrücklich spricht sich Roland Völcker für eine professionelle Ebene des Tourismus im Wirtschaftsministerium in Schwerin aus. Bestätigen will er eine künftige Tätigkeit in der Landesregierung allerdings nicht. Aber: Seine Arbeit in Ahrenshoop habe er nicht allein zum Wohle des Ortes, sondern stets auch mit Blick auf die Region und am Ende auch für Mecklenburg-Vorpommern gemacht.

Kritik an alten Denkmustern

Als Kurdirektor von Ahrenshoop habe er überregionale Themen nicht gut bespielen können. Und die Ambition, als Geschäftsführer des touristischen Regionalverbandes Spiel, Satz und Sieg zu erringen, wurde schnell zunichtegemacht. Gar nicht erst angetreten ist Roland nach seinem Aufruf. Die politischen Entscheidungsträger in der Region seien vielfach noch den Denkmustern von vor zwanzig Jahren verhaftet. Eine notwendige schnelle Entwicklung des Tourismus sei so nicht möglich. Dass sich das auch mit einer jüngeren Generation an verantwortlichen Positionen ändere, vermochte Roland Völcker nicht zu erkennen.

Beim Blick auf seine Arbeit in Ahrenshoop gibt sich Roland Völcker selbstbewusst. Den Kurbetrieb habe er in den vergangenen elf Jahren zu einem professionell tätigen Unternehmen umgestaltet. In Sachen Abgabegerechtigkeit wurde ein Quantensprung erreicht, die Online-Präsenz wurde verbessert und die überregionale Bekanntheit Ahrenshoops deutlich gesteigert. Ausdrücklich dankt Roland Völcker den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, diesen Weg mitgegangen zu sein.

„Neuer Kopf“ für Großprojekt

Das Ostseebad Ahrenshoop will auf einem Grundstück gegenüber der Kurverwaltung (gelbes Gebäude) ein Zentrum für Kultur und Tourismus bauen und reißt die alte Bebauung ab. Quelle: Timo Richter

Der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) bezeichnet die Trennung von Kurdirektor Roland Völcker als normalen Geschäftsvorgang. Das Ostseebad habe seinerzeit die Ambitionen Roland Völckers für die Übernahme der Geschäftsführung des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst wohlwollend begleitet und den Bewerber nach dem Scheitern auch wieder in Ahrenshoop aufgenommen.

Nun aber stehen für Ahrenshoop spannende Jahre bevor, in denen Investitionen im mehrstelligen Millionenbereich erfolgen werden. Dies wolle das Ostseebad mit einem neuen Chef / einer neuen Chefin an der Spitze der Kurverwaltung angehen, sagt Benjamin Heinke. So soll auf einem Grundstück gegenüber dem Sitz der Kurverwaltung ein modernes Zentrum für Tourismus und Kultur entstehen. Die Kommune hatte das Areal für gut zwei Millionen Euro erworben. Derzeit erfolgt der Abriss der bestehenden Bebauung.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter