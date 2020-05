Rolle rückwärts beim Barther Sportplatz 

Barth

Beim Sportplatz hinterm Rathaus, der vorrangig vom SV Barth genutzt wird, will die Stadt nun doch neue Wege gehen. Schon beim Ausschuss für Schule und Soziales hatte die Aussage von Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig, dass die Stadt am Sportplatz festhalte, für Verwirrung gesorgt. Denn eigentlich gab es ein klares Bekenntnis für einen neuen Sportplatz für Schüler und Vereine hinter der Vineta-Sportarena und gegen den Sportplatz hinterm Rathaus. „Auf einmal ist wieder der alte Sportplatz im Gespräch und wir drehen alles auf Anfang“, zeigten sich die Ausschussmitglieder irritiert.

Der Naturrasenplatz auf dem Barther Sportplatz Quelle: Anika Wenning

Noch konkreter wurde es in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur. Denn im 2. Nachtragshaushalt 2019/2020 stand ein Posten, der viele verwunderte. Für ein Funktionsgebäude auf dem Sportplatz ist eine Summe von 630 000 Euro eingeplant. „Wir suchen nach einer Lösung, das geplante Gebäude massiv zu bauen. Das wäre viel nachhaltiger als eine Containerlösung“, erklärte Manfred Kubitz, stellvertretender Bürgermeister und Bauamtsleiter.

Beim Stichwort „nachhaltig“ wurde Ausschussmitglied Erich Kaufhold ( CDU) hellhörig. „Wenn wir ein festes Gebäude planen, schreiben wir den Sportplatz doch an dieser Stelle fest. Die Diskussion um diesen Sportplatz geht schon so lange und es herrschte doch zuletzt Einmütigkeit, dass wir einen neuen Sportplatz an der Vineta-Sportarena bauen“, meinte Erich Kaufhold.

Fördermittel für neues Gebäude

Bei der Diskussion dürfe man, so Manfred Kubitz, aber nicht vergessen, dass der Bund 350 000 Euro Fördermittel für den Ersatzneubau eines Funktionsgebäudes auf dem Sportplatz des SV Barth in Aussicht gestellt hat (die OZ berichtete). „Wenn wir diese Chance haben, den alten Sportplatz zu erhalten, sollten wir diese auch nutzen“, machte auch Friedrich-Carl Hellwig deutlich. Ähnlich sah es Stadtvertreter Frank Schröter ( CDU) während der jüngsten Stadtvertretersitzung. „Jetzt haben wir das Geld. Jetzt sollten wir es machen“, sagte er.

Laut Verwaltung könnten die Fördermittel für das Funktionsgebäude bis 2024 abgerufen werden. Deshalb sei es auch möglich, die Fördermittel für den Bau des Gebäudes an einem anderen Standort zu nutzen.

Der Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold ( FDP) hatte im März überraschend verkündet, dass er sich beim Bund erfolgreich für die Barther eingesetzt habe. Von seinem Parteikollegen Sebastian Strecker sei er auf die Misere der Sportler aufmerksam gemacht worden. Schon seit Jahren bemängeln diese den schlechten Zustand des Funktionsgebäudes, vor allem die Duschen sind ein Problem. Doch der Stadt, die Eigentümerin des Platzes ist, fehlten die finanziellen Mittel. Diese Situation habe sich nun durch die Zusage der Fördermittel geändert.

Zeitplan für Schulzusammenlegung ist ungewiss

Der Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz in Barth muss erweitert werden. Quelle: Anika Wenning

Hinzu komme, dass noch vollkommen unklar ist, ob der geplante Sportplatz hinter der Vineta-Sportarena überhaupt realisiert werden kann. Denn dieser war Teil der geplanten Schulzusammenlegung in Barth. Die bisherigen Pläne – der Umzug der Grundschüler in den Regionalschulteil plus Anbau für den Hort, sowie ein Anbau für die Regionalschüler am Gymnasialteil – geraten ins Stocken. Denn die Kosten sind explodiert und liegen mittlerweile bei 22 Millionen Euro.

Fest steht: Die zugesagten 4,2 Millionen Euro Förderung vom Land werden nur bewilligt, wenn das Schulprojekt nicht mehr als fünf Millionen Euro kostet. Deshalb konzentriert sich die Stadt nun zunächst auf die Grundschüler und lässt ein neues Konzept am Regionalschulteil – ohne Hortanbau – erarbeiten. Die Hortkinder sollen erst einmal am jetzigen Standort bleiben.

Offen ist auch noch, wo die Regionalschüler unterrichtet werden, denn schon während der Bauphase müssten sie das Gebäude in der Bertolt-Brecht-Straße verlassen. Die Stadt will nun erst einmal prüfen, ob es weitere Fördermöglichkeiten für einen Anbau am Gymnasialteil des Schulzentrums gibt. Mit einem neuen Sportplatz würde sich die Stadt also noch ein weiteres Problem ans Bein binden.

Neben den Kosten für ein neues Funktionsgebäude hat die Stadt zudem im 2021er-Haushalt 120 000 Euro für die Erweiterung des Kunstrasenplatzes vorgesehen. „Wir freuen uns, wenn wir auf dem alten Platz bleiben können“, erklärte der Vorsitzende des SV Barth, Marco Schwarz. „Und natürlich würden wir ein festes Gebäude vorziehen. Ein Container ist immer nur eine Lösung auf Zeit.“

