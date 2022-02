Rostock/Wustrow

Östlich von Rostock und bei Wustrow werden derzeit alte Buhnen entfernt. Insgesamt sollen 45 Buhnen vor der Rostocker Heide komplett gezogen werden, erklärte Ines Liefke vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Mittleres Mecklenburg. Sie stammten teilweise von 1979 und seien von Schiffsbohrmuscheln durchlöchert worden.

Nordwestlich des Strandresorts in Markgrafenheide sollen fünf Buhnen neu gebaut werden. In den übrigen betroffenen Bereichen sei der Küstenschutz auch ohne die Buhnen gewährleistet etwa durch Deiche. Hier werde die Natur an der Küste wieder verstärkt Einzug halten.

Ein von der Schiffsbohrmuschel Teredo navalis durchlöcherter Stamm einer Buhne. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Umweltministerium investiert Millionen in den Küstenschutz

Die Bauarbeiten sollen den Angaben zufolge zunächst bis Ende März dauern. Nach einer Pause aus Naturschutzgründen sollen sie ab September bis Ende März kommenden Jahres fortgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen laut Schweriner Umweltministerium etwa 1,2 Millionen Euro und würden zu 70 Prozent vom Bund und zu 30 Prozent vom Land getragen.

Nach Angaben des Ministeriums werden darüber hinaus in Wustrow derzeit für etwa 1,9 Millionen Euro 21 Buhnen repariert.

Lesen Sie auch Ahrenshoop: Deich wird verstärkt - Bäume im Nationalpark gefällt

Buhnen schützen Dünen

Grundsätzlich sind Buhnen dazu da, den Sand länger vor Ort zu halten. Buhnen verbreitern Strand und Vorstrand und entlasten so die Einwirkung des Seegangs etwa auf Dünen. Durch das Land geplante und gebaute Buhnen dienen dem Küstenschutz. Dass breite Strände auch von Touristen gern genutzt werden, ist ein Nebeneffekt.

Von dpa/OZ