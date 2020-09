Rostocker Ballonfahrer zieht es in der Freizeit aufs Wasser

Ahrenshoop

Beruflich geht Rudi Molkentin in die Luft. Der 60-jährige Rostocker ist Ballonfahrer und vor allem im Sommer regelmäßig mit einem Heißluftballon über der Hansestadt zu sehen. Bei Wind und Wetter ist seine Art der Luftfahrt nicht möglich.

Dann packt er die Wassersport-Ausrüstung in den Transporter und steuert Spots auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst an. Bei rund sieben Windstärken wie am Dienstag ist für ihn bald die Obergrenze erreicht. „Mehr muss nicht sein“, sagt Rudi Molkentin und schraubt eine Fußschlaufe aufs Kiteboard. Er freut sich schon auf die „schöne Welle“, die an diesem Tag am Strand nördlich von Ahrenshoop steht.

Anzeige

Wasserportler-Treff

Nach und nach trudeln immer mehr Wassersportler ein. „Man spricht sich ab, wer Zeit hat, kommt.“ Überhaupt geht es während seiner Freizeit sportlich zu. „Ich spiele auch gerne Volleyball.“ Der Rostocker ist auch reiselustig. Am liebsten geht es dahin, „wo Wind und Wellen sind“. Dafür ist er sogar schon bis nach Südafrika gereist.

Von Timo Richter