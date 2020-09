Rostock/Ribnitz-Damgarten

Der Titel der Ausstellung lautet einfach „ Thomas Häntzschel Fotografie“. Denn der Vorsitzende des Kunstvereins zu Rostock ist zahlreichen Kunstfreunden bereits viel länger als Fotograf bekannt. Nun also eine neue Ausstellung, die Häntzschels Fotografien aus der Zeit von 1988 bis 2020 umfassen.

In Ribnitz-Damgarten zu sehen sind Fotografien aus folgenden Projekten: „Tanz Improvisation Fotografie“ (1998–2009) „Ins Offene“ (2014–2019) „„Schnee_Снег“ (2018) „Russische Reisen“ (2000-2020) „Religion und Immigration“ (2014/15). Letztere Aufnahmen sind Teil einer Serie über die russisch-orthodoxe Kirche in Schwerin. Dort hat Thomas Häntzschel die Gläubigen mit der Kamera begleitet und dabei interessante, manchmal auch skurrile Motive eingefangen.

Kunst als Gegenpol zur Arbeit des Pressefotografen

„Meine Arbeiten sind ja grundsätzlich Serien, die meist über einen längeren Zeitraum entstehen“, sagt Thomas Hänzschel. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind ausschließlich analog entstanden. Dabei sind die künstlerischen Arbeiten auch ein wichtiger Gegenpol zu Häntzschels Arbeit als Pressefotograf, auch für die OSTSEE-ZEITUNG.

Aber in der künstlerischen Arbeitsweise geht es ihm darum, die Welt zu erforschen, um dann im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken, der Sekundenbruchteil entscheidet also. Bis dahin ist es ein langer Weg des Einfangens und Weiterverarbeitens der Situationen, dann folgt ein mehr unbewusster Vorgang, also die Intuition.

Schwarz-Weiß wirkt auf besondere Weise. Die Aufnahmen strahlen manchmal einen gewissen Zauber aus, besonders jene aus der Serie „Ins Offene“, die in der Natur entstanden sind. Das ist zum Teil auch der „altmodischen“, also der analogen Arbeitsweise geschuldet, mit der Thomas Häntzschel längst zu seiner eigenen Bildsprache gefunden hat.

Die Ausstellung Die Ausstellung „ Thomas Häntzschel Fotografie“ ist vom 20. September bis 31. Dezember in der Galerie im Kloster (18311 Ribnitz-Damgarten, Im Kloster 9) zu sehen. Geöffnet ist sie bis Oktober dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr, November bis Januar mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung (Tel. 038 21 / 47 01). Internet: www.galerie-ribnitz.de

Von Thorsten Czarkowski