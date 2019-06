Marlow

Toller Erfolg: Die Goalballer des Rostocker Goalball-Clubs Hansa sind Deutscher U19-Meister. In der Sporthalle in Marlow setzten sich die Schützlinge des Völkshägers Mario Turloff am Samstag durch, gewannen jedes Spiel und zuletzt das Finale gegen den favorisierten LE Sport Leipzig mit 8:4.

Sechs Mannschaften waren bei der U19-DM angetreten. Neben den Rostockern und Leipzig waren das der SSV Königs Wusterhausen, VfL Blau Weiß Neukloster, BVSV Nürnberg und SSG Blista Marburg. Gegen Marburg gewannen die Lokalmatadoren des RGC Hansa das Halbfinale mit 12:2.

Die Deutsche U19-Meisterschaft war ein Vorgeschmack auf die Goalball-Europameisterschaft in Rostock vom 8. bis 13. Oktober. 20 Nationen nehmen daran teil.

Goalball wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Sportart für Blinde und Sehbehinderte erfunden. Seit 1976 ist Goalball paralympisch. In Mecklenburg-Vorpommern wurde die Sportart vor allem in Neukloster ausgeübt, an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte. Mittlerweile hat der Sport mit dem Rostocker Goalball-Club Hansa (RGC Hansa), in Kooperation mit dem FC Hansa, in der Hansestadt eine Heimat gefunden.

Robert Niemeyer