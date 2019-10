Rotarier gegen Kinderlähmung

Ribnitz-Damgarten

„Zwei Tropfen, fertig.“ So einfach ist es, Kinder gegen Polio zu impfen, erläuterte Dr. Karl-Heinz Zurborn, Mitglied des Rotary Clubs Ribnitz-Damgarten, am Mittwochabend in den Räumen der Kreisvolkshochschule Ribnitz-Damgarten. Hier wurde eine Fotoausstellung mit Bildern des französischen Fotografen Jean-Marc Gibeoux eröffnet, der zehn Jahre lang weltweit Initiativen im Kampf gegen Kinderlähmung begleitet hat.

„Wir hoffen, dass wir Menschen mit dieser Ausstellung aufrütteln können“, sagte Club-Präsidentin Ute Harrje. Neben lokalen Projekten setzen sich die Ribnitz-Damgartener auch auch für die Aktion EndPolioNow ein, über die die Rotarier weltweit Spenden sammeln. Drei Wochen sind die Fotos in Ribnitz zu sehen. Vor Ort kann gespendet werden. Weitere Spendenmöglichkeiten sind unter www.rotary.de/endpolionow zu finden.

Mit nur 55 Cent kann eine Schluckimpfung finanziert werden, wobei der Impfstoff an sich nur einen Cent kostet. Der Rest wird vor allem für die Logistik der Impfungen benötigt. Die Stiftung von Bill und Melinda Gates – Bill Gates hat das Unternehmen Microsoft gegründet – verdreifacht zudem jede Spende.

Die Fotoausstellung läuft bis zum 8. November. An diesem Tag veranstaltet der Rotary Club ein Benefizkonzert mit einer Bigband sowie ein Kneipenquiz im Begegnungszentrum. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Von Robert Niemeyer