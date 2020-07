Rudolf Preuß aus Ribnitz freut sich: „Endlich wieder in Gruppe Rad fahren“

Ribnitz-Damgarten

Rudolf Preuß konnte es kaum erwarten wieder mit den anderen Mitgliedern der Abteilung Radwandern des Ribnitzer Sportvereins in der Gruppe unterwegs sein zu dürfen. Das ist nach den Lockerungen bei den Corona-Bestimmungen nun wieder möglich.

„Da wir uns ja fast ausschließlich an der frischen Luft bewegen, ist die Einhaltung der Hygienevorschriften gut zu händeln“, sagt der 75-Jährige. So lange gemeinsame Touren nicht möglich waren, sei er viel allein mit dem Rad unterwegs gewesen. Das sei gut, um sich fit zu halten, aber der Kontakt zu den anderen Mitgliedern der Gruppe, der habe ihm doch sehr gefehlt.

Radler besuchen Naturschatzkammer

Zwei Touren wurden bereits unternommen, die letzte führte zum Reiterhof Hirschburg. 28 Teilnehmer habe man zählen können, freut sich Preuß. Der nächste Ausflug führt am Sonnabend, 25. Juli, nach Neuheide. Dort erwartet die Radler in der Naturschatzkammer eine zweistündige Führung. Los geht es 10 Uhr auf der Ribnitzer Gänsewiese. „Wie immer sind Urlauber herzlich eingeladen“, so Preuß.

Von Edwin Sternkiker