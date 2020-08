Vitt

Über den terrakottafarbenen Neuanstrich der zuvor strahlend weißen kleinen Kapelle von Vitt stritten Rüganer und Besucher vor drei Jahren in der Öffentlichkeit. Das bleibt aber eine unwichtige Episode aus der über 200 Jahre währenden Geschichte des Hauses, wenn man den Fehlstart zu Baubeginn, zahlreiche Baumängel, Forderungen nach Abriss und Neubau sowie die umfangreichen Sanierungen bedenkt.

Ludwig Gotthard Kosegarten (1759-1818) wollte einfach nur eine Schlechtwettervariante für die seinerzeit durchgeführten Ufergottesdienste am Kap Arkona errichten lassen, als er sich 1805 vom schwedischen König Gustav IV. Adolph die Erlaubnis für den Bau eines Bethauses bei Vitt einholte. Er startete eine öffentliche Spendenaktion, an der sich über die Inselgrenzen hinaus Gönner und Geber beteiligten.

Die erzielte Summe von 1000 Reichstalern ermöglichte damals unter anderen der sächsische König, die Kurfürstin von Baden oder die Freimauerlogen aus Stralsund und Rostock. Sogar der schwedische König unterstützte die Spendenaktion auf der noch unter seiner Herrschaft stehenden Insel. Er genehmigte Pastor Kosegarten, das für das Gebäude notwendige Bauholz aus den einheimischen Forsten nehmen zu dürfen. Fast 500 Taler steuerte der engagierte Pastor selbst bei.

Bau kam bald nach dem Start ins Stocken

Soweit so gut. Im Frühjahr 1807 begann der Lassahner Zimmermeister Maas mit dem Bau des Hauses, für das der Stralsunder Landbaumeister Rühs die Entwürfe lieferte. Zeitzeugen wie der Künstler Anton Heinrich Gladrow besuchten die Baustelle und er zeichnete sogar die „Strandkapelle bei Vitt auf Wittow“.

Der Bau kam aber bald ins Stocken, weil sich die französische Besatzungszeit, fehlende finanzielle Mittel und die ausbleibende Unterstützung des Amtshauptmannes auf die Baustelle auswirkten. Kosegarten selbst konnte ebenfalls nicht mehr mit voller Kraft an seinem Projekt mitwirken, da er 1808 eine Professur für Geschichte an der Greifswalder Universität angenommen hatte. Weitere acht Jahre sollten vergehen, bis er zusammen mit seinem Schwiegersohn und Nachfolger Hermann Baier die feierliche Einweihung ankündigte.

Stralsunder Regierung untersagte die Einweihung

Diese untersagte aber die Stralsunder Regierung kurzerhand, weil das Bethaus noch nicht von dem zuständigen Landbaumeister Boy begutachtet worden war. Preußische Regeln waren eingezogen, denn ein Jahr zuvor gingen Rügen und Neuvorpommern zurück an die preußische Krone. Nun sollte alles korrekt, sauber und ordentlich sein. Alle Ankündigungen, Einladungen und Vorbereitungen waren umsonst, denn die Feierlichkeit musste wirklich abgesagt werden.

Sie wurde verschoben, nachdem sich das preußische Innenministerium einschaltete und die Einweihung des kleinen Gotteshauses am 1. Adventssonntag 1816 erlaubte. Schließlich hatte auch Preußens König Friedrich Wilhelm III. das Spendenprojekt des Rüganers für gut befunden und eine beträchtliche Summe für die Innenausstattung der Kapelle beigesteuert.

Baugutachten empfahl Abriss des Gebäudes

Zu dem Bauwerk selbst aber begann zwischen Kosegarten und seinen Erben auf der einen und Beamten der königlichen Regierung auf der anderen Seite ein jahrelanger Streit. Grund war das Baugutachten, das sogar den Abriss des gesamten Gebäudes empfahl und Kosegarten in die Pflicht zu einem Neubau auf eigene Kosten nehmen wollte. Gutachter Boy hatte feststellen müssen, dass die Bauarbeiten schlecht ausgeführt worden waren. Gravierende und nicht zu akzeptierende Mängel gäbe es an allen Bauteilen vom Fundament über die Wandgestaltung bis hin zum Dach.

Kosegarten reagierte empört über die staatliche Forderung und schrieb an seinen Sohn, dass die Regierung es darauf abgesehen hätte, „…vor der ganzen Welt mir das geringe Verdienst zu rauben, was mir aus jenem Bau etwa erwachsen möchte.“ Er besorgte ein Gegengutachten seines Greifswalder Freundes Johann Gottfried Quistorp, das grundsätzlich positiv zur kontrollierten Bausubstanz ausfiel.

Pommerns Oberpräsident sprach Machtwort

Nun stand Aussage gegen Aussage. Der Fiskus, der nach Kosegartens Tod Anspruch auf seinen Nachlass erhob, forderte schließlich die Erben auf, „ein neues Bethaus nach dem ursprünglichen Riss“ zu erbauen. Der Streit ging in eine neue Runde.

Nur das Machtwort des Oberpräsidenten der Provinz Pommern, Johann Sack, beendete die Streitigkeiten. Er ließ einen Plan entwerfen, nach dem an der Kapelle von Vitt die notwendigen Sanierungsarbeiten an Dach und Decke, im Innenraum und an den Fenstern ablaufen sollten. Diesen erarbeitete der Bauinspektor Michaelis, der zu dieser Zeit den Bau des von Schinkel entworfenen Leuchtturms am Kap beaufsichtigte.

Mit einer abgespeckten Variante der Planung begannen 1828 die notwendigen Sanierungen, also 20 Jahre nach Baubeginn, vielen Kämpfen und kleinen Siegen.

Von André Farin