Seit Anfang der Woche wurde am Ribnitzer Hafen geschraubt und gehämmert. Riesenrad, Karussell, Breakdancer, Los- und Schießbude und einiges mehr wurden auf dem Parkplatz an der Marina aufgebaut. Nach dem Rostocker Vorbild entstand hier ein sogenannter mobiler Freizeitpark. Am Donnerstag, 17. September, geht es los. Nach den Entbehrungen der Corona-Pause endlich wieder ein Rummel in Ribnitz, wenngleich aufgrund der Corona-Vorschriften dennoch auf eingeschränkte Art und Weise.

Bekanntlich mussten die großen Volksfeste in der Bernsteinstadt, das Frühlingsfest und das Hafenfest abgesagt werden. „Das waren die einzigen Möglichkeiten, ein Fest mit Fahrgeschäften anzubieten“, sagt Diana Brusch, Leiterin des Sachgebietes Kultur und Jugend in der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung. Brusch betreut den kleinen Freizeitpark vonseiten der Stadt.

Ziel ist es, vor allem Familien mit Kindern nach langer Zeit endlich wieder ein Angebot machen zu können. „Wir hoffen, dass vor allem die Kinder der Stadt ihren Spaß haben werden“, so Brusch.

Diese Corona-Regeln gelten

Gleichwohl muss auch für die dreitägige Veranstaltung am Ribnitzer Hafen Mehraufwand betrieben werden, um die geltenden Corona-Regeln einzuhalten. Das Gelände muss eingezäunt werden. Gleichzeitig dürfen sich maximal 500 Menschen auf der Veranstaltungsfläche aufhalten. Möglich wären auf Antrag bei Freiluftveranstaltungen auch 1000 Besucher gleichzeitig. Dafür ist die Fläche jedoch zu klein.

Es wird einen separaten Ein- und Ausgang geben. Am Eingang müssen die Besucher ihre Kontaktdaten zur Corona-Nachverfolgung hinterlassen. Zudem wird hier gezählt, wie viele Menschen das Gelände betreten, am Ausgang wird gezählt, wie viele Menschen das Gelände bereits wieder verlassen haben. „Damit ist auch ein größerer Personalaufwand verbunden“, so Diana Brusch. Unter anderem wird mehr Security-Personal benötigt. „Aber die Menschen freuen sich über jedes Angebot.“ Das habe sich beispielsweise bei der Veranstaltung Musik im Klostergarten vor zwei Wochen bestätigt.

Schwierige Zeit für Veranstaltungsbranche

Rick Hamberger führt den Familienbetrieb in sechster Generation. Er ist beim Ribnitzer Freizeitvergnügen für die Verköstigung der Gäste zuständig. Quelle: Robert Niemeyer

Und auch die Schausteller im Ribnitzer Hafen erhalten entsprechende Rückmeldungen. „Uns haben viele Menschen angesprochen. Die Menschen sind dankbar, dass wenigstens ein bisschen was passiert“, sagt Jörg Mandel von der Rostocker Veranstaltungsagentur DVS. Gemeinsam mit der Veranstaltungsagentur Goliath Show & Promotion, ebenfalls aus Rostock, stellt die DVS das Freizeitvergnügen in Ribnitz auf die Beine. Im vergangenen Jahr hatten beide erstmals das Ribnitzer Frühlingsfest organisiert.

Und auch die Veranstalter und Schausteller sind froh, dass sie wieder arbeiten können. „Wir wollen wenigstens versuchen, etwas anzubieten, und zwar den Gästen und den Kollegen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten“, so Jörg Mandel. Ob es sich auszahlt, vor allem finanziell, werde sich hinterher zeigen. „Aber wir müssen ja auch zeigen, dass wir noch da sind.“

„Ich bin definitiv froh, wieder draußen zu sein. Das ist unser Leben. Zu Hause ist mir die Decke auf den Kopf gefallen“, sagt auch Rick Hamberger. Der 36-Jährige ist für die Versorgung der Gäste mit Speisen und Getränken für den Freizeitpark am Ribnitzer Hafen engagiert worden. Er führt den Familienbetrieb in sechster Generation. Doch die Lage ist nach wie vor ernst. „Ich hoffe, dass das nächste Jahr wieder normal läuft“, so Hamberger.

Nebentätigkeiten helfen

Grundsätzlich gehe es der Branche nach wie vor schlecht, ob Veranstaltungsagentur, Tontechniker oder Karussellbetreiber. „Wir waren eine gesunde Firma. Jetzt sind unsere Rücklagen aufgebraucht“, sagt Jörg Mandel. Mit Nebentätigkeiten kam wenigstens etwas Geld in die Kasse. So bauten Mandel und seine Mitarbeiter in der Corona-Krise beispielsweise Schutzscheiben in Rostocker Supermärkten ein. Auch wenn es nun zumindest kleinere Formate, wie den Rummel in Ribnitz gibt, auf Dauer reiche auch das nicht aus. Mandel befürchtet jedoch: „Unsere Branche war die erste, die geschlossen wurde, und wird die letzte sein, die wieder zu 100 Prozent läuft.“

Das Familienvergnügen am Ribnitzer Hafen ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Am Donnerstag von 14 bis 20 Uhr, am Freitag und Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

