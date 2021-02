Run auf das Klockenhäger Gewerbegebiet: Das sind die Gründe

Klockenhagen

Auf das Gewerbegebiet Tannenberg I im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Klockenhagen hat ein regelrechter Run eingesetzt. Waren es bisher eher Absichtsbekundungen von Firmeninhabern und Unternehmern, sich hier anzusiedeln, wurden mittlerweile die ersten Nägel mit Köpfen gemacht. Soll heißen, dass mehrere Grundstücke veräußert werden konnten. Insgesamt sind es vier, deren Verkauf die Ribnitz-Damgartener Stadtvertreter in ihrer Sitzung im Dezember vorigen Jahres zugestimmt haben.

Produktionsstätte für Sanddornprodukte geplant

Ein Investor plant die Errichtung einer Betriebsstätte für die Herstellung und den Werksverkauf von Körperpflegeprodukten. Auf einem weiteren Grundstück soll eine Lagerhalle für Maschinen gebaut werden. Auch eine Zimmervermittlung mit Hausmeisterservice soll künftig im Gewerbegebiet Tannenberg ihren Sitz haben. Auf dem vierten Grundstück, dessen Veräußerung durch die Stadtvertreter abgesegnet wurde, ist die Errichtung einer regionalen Produktionsstätte für Sanddorn und Salzprodukte geplant.

Diese vier Investoren gehören zu den insgesamt 14 Interessenten, die im Ribnitzer Rathaus nach Grundstücken im Klockenhäger Gewerbegebiet angefragt haben. Interessanterweise mehrten sich entsprechende Anfragen im vergangenen Jahr mit dem Einsetzen der Corona-Krise. Der überwiegende Teil der Interessenten sucht Gewerbegrundstücke zwischen 1500 und 2000 Quadratmeter. Doch die meisten der derzeit im Gewerbegebiet Tannenberg I zur Verfügung stehenden Flächen haben einen größeren Zuschnitt.

Um der Nachfrage nach kleineren Gewerbeflächen entsprechen zu können, soll deshalb der Bebauungsplan Nummer 28 Gewerbegebiet Tannenberg geändert werden. Daran werde zur Zeit gearbeitet, informierte Bauamtsmitarbeiter Guido Keil auf OZ-Anfrage. Ziel sei es, die entsprechend geänderten Planunterlagen bis Ostern in die zuständigen Ausschüsse und dann in die Stadtvertretung zu bringen.

Zwei Anfragen aus dem Bereich Großhandel

Keil fügte hinzu, dass zwar vor allem Grundstücke zwischen 1500 und 2000 Qua­dratmeter gefragt seien, es gebe aber auch zwei Unternehmer aus dem Bereich Großhandel, die Interesse an einem 5000 bzw. 10 000 Quadratmeter großen Grundstück bekundet hätten.

Unter den Interessenten, die an die Tür des Ribnitzer Rathauses geklopft haben, befinden sich auch Firmen, bei denen das Thema Werksverkauf eine Rolle spielen soll und die damit auf die Corona-Krise reagieren wollen. Derzeit lässt der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Tannenberg I“ Einzelhandel allerdings nur in beschränktem Maße zu. Um auch denjenigen, die einen Werksverkauf in dem Gewerbegebiet an der Bäderstraße etablieren wollen, entgegenkommen zu können, soll der Bebauungs-Plan auch in diesem Punkt geändert werden.

Gewerbeansiedlungen auf 17,5 Hektar möglich

Das Gewerbegebiet „Tannenberg I“ liegt nur etwa zwei Kilometer von der B 105/E 22 entfernt direkt an der L 21 (Bäderstraße zum Fischland). Bis zum Autobahnzubringer A 19/E 55 sind es 20 Kilometer. Das Gewerbegebiet hat eine Gesamtgröße von 17,5 Hektar. Die Grundstücke können per Kauf oder per Erbbaurecht erworben werden. Der Quadratmeterpreis beträgt 20 Euro.

In den vergangenen Jahren lief die Vermarktung der Flächen eher schleppend. Und so haben sich hier nur wenige Betriebe angesiedelt, dazu gehören eine Tischlerei, ein Elektrobetrieb und eine Baufirma. Dass jetzt neuer Schwung in die Vermarktung gekommen ist, sei auf mehrere Gründe zurückzuführen, so Bauamtsleiter Heiko Körner.

Zum einen würde das Gewerbegebiet durch die geografische Lage am Eingang zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst logistische Vorteile bieten, diese würden vor allem von immer mehr Investoren aus dem Dienstleistungsbereich erkannt werden. Zum anderen werde die hiesige Region nicht nur mehr ausschließlich als toller Urlaubs- und Wohnstandort wahrgenommen, sondern auch als Region, die viele Vorteile für eine Gewerbeansiedlung bietet. Davon profitiere auch und vor allem Ribnitz-Damgarten.

„Wir sind offenbar mit den richtigen Angeboten im Gewerbegebiet Tannenberg I zum richtigen Zeitpunkt am Start. Über die anstehenden Gewerbeansiedlungen freuen wir uns natürlich sehr, weil damit ein erhöhtes Steueraufkommen und Zuzug verbunden ist und neue Arbeitsplätze entstehen“, so Körner abschließend.

