Rund 40 Wagemutige steigen am Neujahrsvormittag in Dierhagen in die Ostsee

Dierhagen

Raus aus den Klamotten, rein in die Fluten, raus aus den Fluten, rein in die Klamotten – in Dierhagen war das am Neujahrstag eine Sache von wenigen Minuten. Einen frischen Frühstart ins neue Jahr wagten rund 40 abgehärtete Gäste und Einheimische. Der kurze Badespaß um 11 Uhr fand anschließend auf dem Rauhnachtsmarkt auf dem Plateau am Haupt-Strandzugang seine Fortsetzung.

„Ganz toll, ist sehr zu empfehlen“, sagte beispielsweise Esther Ruge aus Erfurt. Die 44-Jährige ist am Mittwoch erstmals beim Neujahrsanbaden in Dierhagen in die Ostsee gelaufen, ihr Sohn hatte bereits im Vorjahr mitgemacht. Angesichts des Windes der Stärke vier waren die Anbader nach dem kurzen Eintauchen in die sechs Grad kalte Ostsee erst einmal damit beschäftigt, wieder in Hemd und Hose zu kommen.

Wunsch wurde Wirklichkeit

„Schuld“ an der Veranstaltung sind die Eisbader aus dem Dierhäger Ortsteil Neuhaus. Die hatten sich das Neujahrsanbaden in Verbindung mit dem Jahreswechsel auf dem Plateau so sehr gewünscht, dass Kurdirektor Stephan Fellmann schließlich darauf eingegangen ist. Der freute sich über die rege Teilnahme und bezeichnete die Anbader als Frühstarter in das neue Jahr. Mindestens genauso freute sich der Dierhäger Kurdirektor aber auch, dass bis zum Beginn des Anbadens am Vormittag sämtliche Hinterlassenschaften des Silvesterfeuerwerks auf dem Plateau und am Strand weggeschafft worden waren.

Hilfreich war auflandiger Wind

Yvonne Blumenhege und Sandra Meinhardt aus Altenburg präsentieren ihre Urkunden. Quelle: Timo Richter

Stolz fotografierten sich Yvonne Blumenhege und Sandra Meinhardt, beide aus Altenburg in Sachsen, vor der Anzeigetafel mit den Wasser- und Lufttemperaturen. Den beiden Mitarbeiterinnen der Spielkartenfabrik in ihrem Heimatort hat das Anbaden eigenen Worten zufolge „sehr gut gefallen“. Im Wasser war es gefühlt wärmer als außerhalb, dem frischen Wind sei Dank. Den Wind empfand Kurdirektor Stephan Fellmann als hilfreich, um in die Ostsee einzutauchen. Durch den auflandigen Wind sei das Wasser schnell tief, ein langer Marsch durch flaches Wasser sei nicht erforderlich gewesen.

Markt soll etabliert werden

Nahezu jeden eintreffenden Gast begrüßte Marcel Hübner persönlich. Der Geschäftsführer des Störtebekers am Haupt-Strandzugang ist für den neuen Rauhnachtsmarkt auf dem Plateau verantwortlich. Damit sollte der Jahreswechsel „ein bisschen aufgepeppt werden“. Bis Sonntag stehen auf dem Plateau verschiedene Buden und Stände. Dann übernimmt die Feuerwehr des Ostseebades zum Tannenbaumverbrennen. Marcel Hübner hofft, dass der kleine Markt auch in den kommenden Jahren aufgebaut werden kann.

Von Timo Richter