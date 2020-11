Ribnitz-Damgarten

Der aktuelle Corona-Lockdown schränkt das Leben der Menschen erheblich ein. Restaurants und Cafés sind geschlossen, ebenso Museen und weitere Einrichtungen. Was tun also in der Freizeit? Vielleicht ist das die Gelegenheit, mal wieder eine Radtour zu starten.

Christine Lohrmann ist manchem sicherlich als Mitarbeiterin des Büros für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung bekannt. Hier kümmert sich die 49-Jährige um das Stadt- und Tourismusmarketing, sorgt also dafür, dass die Bernsteinstadt und ihre Sehenswürdigkeiten bei Urlaubern bekannter werden.

Mit Fotoapparat und großer Leidenschaft auf dem Rad unterwegs

Christine Lohrmann ist auch passionierte Radfahrerin. „Am Wochenende bin ich mit Familie, Fotoapparat und großer Leidenschaft unterwegs“, sagt die 49-Jährige. Und dabei nimmt sie auch mal enorme Distanzen unter die Räder. Mit ihrem Mann hat sie beispielsweise eine 16-tägige Radtour nach Österreich unternommen.

Und nun hat Christine Lohrmann ihre Leidenschaft und ihren Beruf miteinander verbunden und die Region rund um Ribnitz-Damgarten mit dem Fahrrad entdeckt. Ihre Erfahrungen sind in eine neue Radkarte eingeflossen, die vor Kurzem in einer Auflage von 15 000 Stück erschien. Neun der dort zwölf vorgestellten Radtouren ist Lohrmann selbst gefahren, beispielsweise die komplette Rundtour um den Bodden. Der OZ hat sie einige ihrer Lieblingstouren vorgestellt.

Die Feierabendrunde

Radtouren Ribnitz-Damgarten und Umgebung Quelle: Benjamin Barz

27 Kilometer, die nicht nur für Urlauber, sondern auch für Einheimische reizvoll sind, um nach getaner Arbeit den Kopf freizubekommen. Vom Ribnitzer Hafen geht es über Körkwitz und Dändorf nach Dierhagen Dorf. Hier hat man die Wahl, welchen der vielen Strandaufgänge im weiteren Verlauf, etwa in Dierhagen Strand oder Neuhaus, für eine kurze Pause an der Ostsee nutzen möchte, bevor es am Bernsteinsee vorbei über Körkwitz wieder zurück nach Ribnitz geht.

Christine Lohrmann empfiehlt auf dieser Tour einen Halt bei Glassissimo in Neuhaus. „Hier gibt es leckeres Eis aus eigener Herstellung.“ Auf dem Rückweg lohnt sich ein Abstecher zum Bernsteinsee. Körk’s Strandarena hat sich zwar mittlerweile in die Winterpause verabschiedet. Trotzdem lädt die Aussicht auf den See zu einer kurzen Pause. In der Saison kann man hier die spektakulären Aktionen der Wakeboarder bestaunen.

Die kulinarische Tour

Radtouren Ribnitz-Damgarten und Umgebung Quelle: Benjamin Barz

Die Region ist Heimat zahlreicher regionaler Produzenten. Diese Tour verbindet einige von ihnen. Vom Damgartener Hafen geht es über Dechowshof und Kückenshagen nach Saal, Hessenburg und Bartelshagen II und führt dann zur Ölmühle in Langenhanshagen, zum Salzreich in Trinwillershagen und zur Senfmühle in Schlemmin.

„Auch wenn die modernen Mühlen nicht dem typischen Bild einer historischen Mühle entsprechen, bieten sie allesamt schön gestaltete Cafés, Bistros oder Verkaufsräume, die zum Verweilen, Entspannen, Einkaufen oder Schlemmen einladen“, so Christine Lohrmann. Derzeit zwar nur außer Haus, aber dennoch lohnenswert. Über Schlemmin und Ahrenshagen geht es dann wieder zurück nach Damgarten.

Die anspruchsvolle Runde

Radtouren Ribnitz-Damgarten und Umgebung Quelle: Benjamin Barz

85 Kilometer – einmal rund um den Saaler Bodden. „Ein Klassiker für ambitionierte Radfahrer“, so Christine Lohrmann. Vom Ribnitzer Hafen geht es die südliche Boddenküste entlang über Saal, Fuhlendorf und Pruchten nach Zingst. Gute Kondition oder ein E-Bike sind beste Voraussetzungen, um diese Runde zu schaffen.

Belohnt wird der Radfahrer mit den vielen kleinen Boddenhäfen und auf der Halbinsel mit der tollen Natur und traditioneller Architektur. Über Prerow, Wieck, Born, Ahrenshoop, Dierhagen und Körkwitz geht es zurück nach Ribnitz. Lohrmanns Tipp: Ein Besuch beim Gut Darß in Born.

Digitale Unterstützung

Ein Clou der neuen Radkarte des Tourismusbüros ist, dass alle Strecken quasi mit Navi-Unterstützung gefahren werden können. Alle Runden sind in den Smartphone-Apps Outdooractive und Komoot zu finden, inklusive Routenbeschreibung und Insidertipps. Auch über die Homepage der Stadt Ribnitz-Damgarten sind unter www.ribnitz-damgarten.de/radtouren alle Strecken zu finden.

„Die Nachfrage nach Fahrradtouren ist groß. Das ist ein wachsender Markt“, sagt Silke Kunz, Leiterin des Büros für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing. Die neue Radkarte ist deshalb nur der Auftakt zu weiteren Schritten, um die Attraktivität der Region zu erhöhen. So soll beispielsweise die Beschilderung der Radwege verbessert werden. Perspektivisch sollen auch weitere E-Lade-Stationen installiert werden. Denn gerade die Elektro-Fahrräder spielen im Bereich des Radtourismus eine immer größere Rolle.

Von Robert Niemeyer