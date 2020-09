Ribnitz-Damgarten

Der SPD-Kreisverband Vorpommern-Rügen hat seinen Kandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert. Im Wahlkreis 23, Vorpommern-Rügen I, tritt somit Michel-Friedrich Schiefler im Kampf um das Direktmandat an. „Seit 2011 bin ich in der SPD und schon etwas länger politisch aktiv, aber es fühlt sich schon etwas merkwürdig an, selber für so ein Amt zu kandidieren“, teilte der 25-Jährige mit. Der Wahlkampf werde nicht einfach. „Aber ich weiß, dass ich ein klasse Team hinter mir habe.“

Anfang Juli hatte der SPD-Ortsverein „Unteres Recknitztal“ Schiefler als Kandidaten vorgeschlagen. Nun wurde seine Kandidatur vom Kreisverband der SPD bestätigt. Schiefler tritt in die Fußstapfen von Susann Wippermann. Die Ribnitz-Damgartener Landtagsabgeordnete hatte Anfang Juni verkündet, für die anstehende Landtagswahl nicht mehr als Kandidatin für die SPD zur Verfügung zu stehen. Wippermann gewann bei der letzten Wahl 2016 als erste SPD-Politikerin das Direktmandat im Wahlkreis 23.

Anzeige

Michel-Friedrich Schiefler Quelle: privat

Weitere OZ+ Artikel

Michel-Friedrich Schiefler ist seit 2011 Mitglied der SPD. Als sachkundiger Einwohner ist er Mitglied im Ausschuss für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz des Kreistages Vorpommern-Rügen. Schiefler ist zudem stellvertretender Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes und zudem als Beisitzer Mitglied des Vorstands des SPD-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Geboren in Ribnitz-Damgarten lebt er in der Gemeinde Lindholz und studiert derzeit Pflegemanagement an einer Fernuniversität.

Thomas Würdisch für die SPD als Direktkandidat

Im Wahlkreis 25, Vorpommern-Rügen III – Stralsund I, (Ämter Barth, Altenpleen und Niepars sowie Stralsund Knieper West und Knieper Nord) tritt Thomas Würdisch für die SPD als Direktkandidat zur Landtagswahl an. Der 58-Jährige rückte vor etwa einem Jahr für den ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Sellering in den Landtag nach.

Alter Kreisparteichef und neue Vorsitzende: Thomas Würdisch und Beatrix Hegenkötter nach dem Ende des Parteitages im Stralsunder Hotel Rügenblick. Quelle: Benjamin Fischer

2016 war Würdisch, der auch Mitglied der Stralsunder Bürgerschaft ist, bereits zur Landtagswahl angetreten. Als Direktkandidat holte er damals 23,6 Prozent der Erststimmen, verlor jedoch gegen den CDU-Kandidaten Dietmar Eifler.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Dieser tritt nicht erneut zur Landtagswahl an. Die CDU nominierte Susanna Masur aus Negast zur Direktkandidatin für die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 25. Im Wahlkreis 23 tritt erneut Christian Ehlers aus Rostocker-Wulfshagen für die CDU an.

Von Robert Niemeyer