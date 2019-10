SPD eröffnet Rennen ums Rathaus

Ribnitz-Damgarten

Das Rennen ums Ribnitz-Damgartener Rathaus ist eröffnet. In den vergangenen Wochen machten in der Bernsteinstadt bereits einige Namen die Runde. Die SPD hat Anfang dieser Woche Nägel mit Köpfen gemacht und ihre Nominierung für die Bürgermeisterwahl am 1. März 2020 bekannt gegeben. Der SPD-Regionalverband Unteres Recknitztal hat Susann Wippermann als Kandidatin aufgestellt. „Mit einem eindeutigen Ergebnis der stimmberechtigten Verbandsmitglieder“, wie Sylvia Schiefler, Vorsitzende des Regionalverbands mitteilte.

Laut Schiefler sei es wichtig, dass die SPD eine eigene Kandidatin ins Rennen schickt. „ Susann Wippermann kennt die Stadt, kennt die Gegebenheiten und hat als Fraktionsvorsitzende in der Stadtvertretung und durch ihre Ausschussarbeit die nötige Erfahrung“, so die Regionalverbandsvorsitzende.

„Die Stadt hat mehr Potenzial, das momentan nicht genutzt wird“, sagt Susann Wippermann, Bürgermeisterkandidatin der SPD. Quelle: Privat

„Die Stadt hat mehr Potenzial, das momentan nicht genutzt wird“, sagt Susann Wippermann auf Nachfrage. Sie habe Respekt vor der Aufgabe und sich die Entscheidung, zu kandidieren, nicht leicht gemacht. Dennoch: „Ich möchte die Menschen zusammenführen, um Probleme zu lösen“, so Wippermann.

Die 47-Jährige ist in Ribnitz-Damgarten geboren. Wippermann ist unter anderem Stadtvertreterin, Mitglied des Kreistags Vorpommern-Rügen und Landtagsabgeordnete.

Grüne unterstützen SPD-Vorschlag

Neben der Rückendeckung durch den SPD-Regionalverband wird Wippermann zudem durch die Ribnitz-Damgartener Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt. Grüne und SPD bilden in der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens eine Fraktion. „Die Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren hat gut geklappt, wir haben viele grüne Themen eingebracht“, sagt Grünen-Stadtvertreter Helge Eggersmann. Auch im sozialen Bereich seien die Sozialdemokraten und die Grünen weitestgehend auf einer Linie.

Die Ribnitz-Damgartener CDU hat derweil noch keinen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt. Auf Nachfrage bei Kathrin Meyer, Vorsitzende des Ribnitz-Damgartener CDU-Stadtverbands, beraten die Mitglieder am Dienstag, 29. Oktober, über mögliche Kandidaten. Im November solle dann die Nominierung erfolgen.

Bauamtsleiter wird nicht kandidieren

Kathrin Meyer (CDU). Quelle: Privat

Meyer selbst gilt dabei offenbar als aussichtsreichste Kandidatin. „Eine Kandidatur liegt ja fast schon auf der Hand. Aber die Gespräche laufen noch“, sagte Meyer dazu. Die Verwaltungsbetriebswirtin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Abgeordnetenbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel. In der vergangenen Legislaturperiode war sie Stadtpräsidentin Ribnitz-Damgartens. Seit diesem Jahr ist sie Kreistagspräsidentin Vorpommern-Rügens und Stadtvertreterin in der Bernsteinstadt.

Ein weiterer Name, der für eine Nominierung für die Bürgermeisterwahl vonseiten der CDU zuletzt immer wieder genannt wurde, ist Heiko Körner. Auf Nachfrage teilte der Leiter des Bauamtes der Ribnitz-Damgartener Verwaltung jedoch mit: „Nein, ich habe nicht vor zu kandidieren.“ Die Tätigkeit als Bauamtschef fülle ihn aus und er sei damit sehr zufrieden.

Stadtpräsident hält sich bedeckt

Auch Stadtpräsident Thomas Huth (Die Unabhängigen) wird seit Wochen als Bürgermeisterkandidat heiß gehandelt. Tino Leipold, Vorsitzender der Fraktion der Unabhängigen in der Stadtvertretung, teilte mit, dass Huth als Kandidat auch nominiert wurde. „Wir brauchen vor allem einen kompetenten Bürgermeister, der kommunalpolitisch erfahren ist, die Stadt kennt. Und Thomas Huth ist Jurist“, so Leipold. Seine Kompromissbereitschaft und seine „gute demokratische Kultur“ würden ebenfalls für Huth sprechen.

Thomas Huth (Die Unabhängigen), Stadtpräsident von Ribnitz-Damgarten. Quelle: Privat

Abschließend entschieden ist die Kandidatur offenbar jedoch noch nicht. Thomas Huth selbst hielt sich auf OZ-Nachfrage zu seiner Bereitschaft, als Bürgermeister-Kandidat anzutreten, noch bedeckt.

Die Linken in Ribnitz-Damgarten werden keinen eigenen Bürgermeister-Kandidaten aufstellen. Das teilte Heike Völschow, Fraktionsvorsitzende der Linken, auf Anfrage mit. Möglich sei jedoch, einen der aufgestellten Kandidaten zu unterstützen. Darüber wollen die Mitglieder der Linken-Ortsgruppe am Dienstag, 29. Oktober, beraten.

Ob und wie sich die FDP positioniert, entscheide sich nach Angaben von Andreas Gohs, unter anderem Vorsitzender des Damgartener Stadtausschusses, am 7. November. Dann tagt die Ortsgruppe das nächste Mal.

Deadline: 17. Dezember

Am 1. März kommenden Jahres wählen die Bürger der Bernsteinstadt ein neues Stadtoberhaupt. Sieben Jahre beträgt die Amtszeit. Bis zum 17. Dezember, 16 Uhr, müssen die Wahlvorschläge im Ribnitzer Rathaus eingereicht werden. Der Wahlausschuss, der über die Zulassung der Kandidaten befindet, tagt am 7. Januar 2020. Eine mögliche Stichwahl findet am 15. März statt.

Amtsinhaber Frank Ilchmann (parteilos) hatte zuletzt immer wieder betont, dass er sehr gerne zur Wiederwahl angetreten wäre. Aus Altersgründen darf er jedoch nicht.

Von Robert Niemeyer