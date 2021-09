Barth

Die Wahlen sind vorüber, die Ergebnisse stehen fest. Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern bekommen jeweils eine neue Regierung. In welcher Konstellation, wird sich noch zeigen. Fest steht allerdings, dass die SPD der große Wahlgewinner ist, vor allem auf Landesebene. Und das nicht nur bei der Zweitstimme. Auch die Direktmandate in MV gingen auf Bundesebene komplett und auf Landesebene nahezu vollständig an die Sozialdemokraten.

Der ehemals stets schwarze Merkel-Wahlkreis, der Bundestagswahlkreis 15, geht an die SPD. Anna Kassautzki (24,3 Prozent der Erststimmen) wird als gewählte Abgeordnete in Berlin die Interessen der Region Vorpommern-Rügen vertreten. Auch der Landtagswahlkreis 25, in dem unter anderem das Amt Barth liegt, ist nun SPD-rot. Thomas Würdisch errang das Direktmandat mit 31,4 Prozent. Wir haben einmal in der Region nachgefragt, was sich die Menschen in der Region nun von den gewählten Vertretern erhoffen.

Klamme Kassen der Kommunen

Ich hoffe, dass die fruchtbare Zusammenarbeit mit Bund und Land fortgeführt wird“, sagt Barths Bürgermeister Friedrich-Carl-Hellwig. Quelle: Frank Burger

„Ich hoffe, dass die fruchtbare Zusammenarbeit mit Bund und Land fortgeführt wird“, sagt Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Grundsätzlich gebe es daran kaum Kritikpunkte. In den vergangenen Jahren wurden mit Unterstützung von Bund und Land einige Projekte angeschoben, wie beispielsweise die Reaktivierung der Darßbahn. Allerdings sieht Hellwig auch, dass die Finanzausstattung der Kommunen immer schwieriger wird. Barth sei, neben Ribnitz-Damgarten, leidtragende Kommune des neuen Finanzausgleichsgesetzes. Heißt: Die Stadt muss Einbußen bei der finanziellen Unterstützung durch das Land hinnehmen. „Die Kommunen müssen gestärkt werden“, so der Barther Bürgermeister.

Planung vereinfachen

„Gemeinden brauchen eine solige Finanzausstattung“, sagt Trinwillershagens Bürgermeister Achim Markawissuk. Quelle: Susanne Retzlaff

Das sieht auch Achim Markawissuk so. „Gemeinden brauchen eine solide Finanzausstattung.“ Trinwillershagens Bürgermeister erhofft sich für ländlich geprägte Gemeinden wie seine außerdem vor allem Investitionen in die Infrastruktur. Ob Radwege- oder Straßenbau, ob Breitband-Internet oder Mobilfunk, auf dem Land gebe es an vielen Ecken Nachholbedarf. Ein weiterer Punkt: Die Planung von Wohngebieten sollte vereinfacht werden. „Damit wir schneller Bauflächen entwickeln können. Die Nachfrage ist groß“, so Markawissuk. Nachdem die Gemeinden in MV ihre geforderten Brandschutzbedarfspläne erstellt haben, fordert der Trinwillershäger Bürgermeister außerdem finanzielle Unterstützung bei deren Umsetzung, etwa bei der Beschaffung neuer Feuerwehrtechnik oder der Sanierung oder dem Bau von Gerätehäusern.

Feuerwehr weiter fördern

„Ich hoffe, dass wir als Region mit unseren speziellen Problemen Gehör finden“, sagt Barths Amtswehrführer Falk Matthies. Quelle: Anika Wenning

Ein Punkt, der auch Falk Matthies am Herzen liegt. Gerade im Bereich der Feuerwehrtechnik „haben wir viele Sachen, die noch aus DDR-Zeiten stammen“, so der Amtswehrführer des Amtes Barth. „Ich hoffe, dass wir als Region mit unseren speziellen Problemen Gehör finden“, so Matthies. In den vergangenen Jahren sei bereits einiges angeschoben worden, zuletzt ein 50-Millionen-Euro-Förderprogramm für die landesweite Beschaffung von Fahrzeugen. Auch in die Gebäude müsse investiert werden. Das modernste Gerätehaus im Amtsbereich sei das der Barther Feuerwehr, das etwa 20 Jahre alt ist. Gespannt schauen die Feuerwehrleute in der Region nun also nach Schwerin, wie sich die Regierungsbildung entwickelt und vor allem, wie es im Innenministerium weitergeht. Das Innenministerium ist auf Landesebene der Anlaufpunkt für die Feuerwehren in MV.

Weniger Bürokratie in der Landwirtschaft

Die Stärkung des ländlichen Raums erhofft sich auch Landwirt Hauke Peters aus Hessenburg, vor allem im Bereich Infrastruktur. Und einer der wichtigsten Punkte für den Landwirt: Die Verbesserung des Images der Bauern. Peters hofft, dass die Abgeordneten zwischen der Bevölkerung und den Landwirten vermittelnd wirken können. Zudem hofft er, dass das „Schwarz-Weiß-Denken zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft“ nicht weiter geschürt wird, sondern Vorurteile vor allem gegen über der konventionellen Landwirtschaft abgebaut werden. Ein weiterer wichtiger Punkt: „Wir brauchen mehr Planungssicherheit und weniger Bürokratie“, so der Geschäftsführer des Hessenburger Agrarbetriebs. „Und die Politiker sollten sich mehr an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren.“

Ehrenamtler nicht fallen lassen

Mehr Unterstützung für Vereine und das Ehrenamt erhofft sich Brigitte Peters. Peters ist eigentlich stellvertretende Vorsitzender des Vereins Barther Senioren. Die Situation des Vereins zeigt gerade ganz aktuell, wie schwierig es mittlerweile geworden ist, Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Seit Monaten wird eine neuer Vorsitzende bzw. ein neuer Vorsitzender gesucht. „Wir erwarten, dass wir nicht hinten runterfallen“, so die Sorge im Ehrenamt. Speziell auf die Senioren bezogen, erhofft sie sich Impulse für Investitionen in den barrierefreien Umbau bzw. Ausbau von Straßen, Wegen und Gebäuden.

Von Robert Niemeyer