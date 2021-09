Saal: Der Geburtsort frecher Keramikfiguren

Saal

Da guckt keck die Hexe und ihre Erschafferin, die Keramikerin Regina Chinow, ebenso. Die frechen Gesichter sind das Markenzeichen von Regina Chinow, die vor rund zehn Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. 2016 ist dann ihr Mann Ingo mit ins Geschäft eingestiegen.

Ein wenig verrückt wie sie selbst und ihre Figuren ist auch der Name ihres Unternehmens. Rakurität Eventkeramik: Es steckt alles im Namen, was Regina, die von allen Rina genannt wird, und Ingo Chinow bieten. „Rakurität, darin stecken: Raku, Kuriosität, Rina, Originalität, Rarität“, klärt die quirlige Frau auf. Der Zusatz Eventkeramik steht für die Workshops, die sie anbieten, und das Töpfern auf Märkten oder bei Veranstaltungen, für die die Chinows gebucht werden können. Ab September sollen auch wieder Töpferkurse in Saal angeboten werden.

So hat Corona das Unternehmen verändert

Raku ist eine besondere Brenntechnik. „Eine, die stinkt und viel Dreck macht“, sagt Ingo Chinow. „Das Spannende allerdings ist, dass man nie genau weiß, wie das fertige Produkt nach dem Brennen aussieht“, fügt seine Frau hinzu.

Und auch das scheint genau das Richtige zu sein für die Eheleute. Denn auch bei ihnen gibt es ständig Veränderungen. Immer wieder werden neue Ideen geboren, an deren Umsetzung ständig gefeilt wird. Oder sie werden nahezu gezwungen zu Veränderungen. Wie durch die Corona-Pandemie, die ihr Unternehmen kräftig auf den Kopf gestellt hat. „Vor Corona waren wir auf 25 Märkten pro Jahr vertreten, jetzt sind es noch drei“, berichtet Ingo Chinow, der zuvor im Gesundheitswesen, in der Pflege von schwerstkranken Menschen, tätig gewesen ist.

Es geht auf den Herbst zu. Passend dazu tummeln sich in Saal freche Keramikkürbisse und -pilze. Quelle: Anja Krüger

Dies ist aber keineswegs negativ gemeint. Ganz im Gegenteil. „Viele haben mit Beginn der Pandemie den Kopf in den Sand gesteckt. Wir nicht. Ich habe mich massiv mit unserem Online-Shop beschäftigt. Außerdem haben wir uns mehr mit sozialen Medien wie Facebook, Instagram und YouTube auseinandergesetzt und uns diese Kanäle zunutze gemacht. Letztlich hat uns Corona total in die Karten gespielt“, sagt er und liefert auch gleich die Erklärung: „Den Online-Shop hatten wir auch schon vor Corona. Und auch Shows haben wir zuvor schon ins Internet gestellt. Allerdings hätten wir ohne Corona wohl nicht so viel Kraft dort hineingesteckt, hätten es nicht in dem Maße weiterentwickelt.“

Live erleben, wie Rakuritäten das Licht der Welt erblicken

Seine Frau sieht inzwischen sogar die Zukunft im Online-Geschäft. „Das ist der Lauf der Dinge“, meint sie. Und so lädt sie aktuell nicht zu Kursen in ihr Atelier im Keller ihres Wohnhauses in Saal, sondern zu Live-Workshops via Facebook. Menschen auf der ganzen Welt lässt sie so teilhaben an den Geburtsstunden ihrer Rakuritäten. Die nächsten Termine: der 2. und der 9. September jeweils gegen 19 Uhr. Der Mann an der Technik ist dann Ingo Chinow. Ein kleines Studio haben sie sich mittlerweile im Keller eingerichtet. „Wir nennen es Klein Babelsberg“, erzählt Ingo Chinow.

Ingo Chinow ist der Mann hinter der Kamera, an der Technik, bei den Live-Workshops. Quelle: Anja Krüger

Veränderungen seien spannend und würden Spaß machen, sind sich die beiden einig. Und sie lieben Herausforderungen. So ist das spannendste Projekt ein Auftrag einer Kundin gewesen. „Sie wollte ein Liebespaar. Die Frau sollte ein Pelikan sein, der Mann ein Kater. Das ist bislang der krasseste Auftrag gewesen“, erzählt sie. Eine Herausforderung ist auch ihr jüngstes Projekt. „Ich schreibe gerade ein Buch – ein Anleitungsbuch fürs Töpfern“, erzählt sie. Im Herbst, eventuell schon im Oktober, soll es beim Rockelmedia-Verlag erscheinen.

„Anfangs wurde ich belächelt.“

Bei all den Veränderungen in den vergangenen Monaten: Ganz missen möchte aber vor allem Rina Chinow die Märkte nicht. „Dann komme ich mal raus aus meinem Keller, unter Menschen“, sagt sie und lacht. Denn rund 12 Stunden hat ihr Arbeitstag, ihre Arbeitswoche sieben Tage. Wohl auch ein Grund, warum sie und ihr Mann besonders eine Projekt-Idee nicht aus den Augen verlieren wollen. „Eine Deutschland-Tour mit Brennofen, Glasuren und Pinsel – dorthin fahren, wo unsere Kunden sind – nach dem Motto: Rakuritäten on Tour“, sagt sie und strahlt.

Diese Pilzpfanne braucht noch Farbe und Hitze. Regina Chinow brennt ihre Kunstwerke mit der Raku-Technik. Quelle: Anja Krüger

Viele ihrer Kunden würden im Süden Deutschlands leben, auch in der Schweiz, berichtet sie. Die Tour aber sei aktuell noch eine grobe Idee. Zunächst liege der Fokus auf Buch und Live-Workshops via Facebook. „Ich finde zwar, dass auch persönliche Kontakte ganz wichtig sind, aber vor der Kamera zu stehen, ist auch geil“, sagt sie.

Damals, als sie während der Ausbildung zur Ergotherapeutin die Grundlagen es Töpferns kennenlernte, hätte sie nicht gedacht, wohin sie das einmal bringt. „Es geht immer weiter. Ich bin selbst überrascht, was alles geht“, sagt sie. Anfangs, als sie als blutige Anfängerin auf Märkten ihre Tonfiguren feilgeboten hat, sei sie noch belächelt worden. „Heute werden ihre Sachen nachgemacht“, weiß ihr Mann. „Da fühlt man sich dann schon geehrt“, gesteht sie. „Aber das Original kommt aus Saal“, betont Ingo Chinow.

Von Anja Krüger