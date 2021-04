Saal: Deshalb müssen Anwohner mit mehr Lärm rechnen

Saal

Die Erarbeitung des Bebauungsplanes für die Fläche des einstigen Sportplatzes in Saal nimmt Fahrt auf. Höhere Lärmbelästigung für die Anwohner oder doch mehr Pkw-Stellflächen für die neue Kita in Saal? Das ist eine der zentralen Fragen auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung zu diesem Punkt gewesen.

Kinder können sich auf 5400 Quadratmetern austoben

Immerhin 1,3 Hektar groß ist die betreffende Fläche an der Bahnhofstraße. Neben der Kita werden dort auch Bauflächen für Eigenheime erschlossen. Festgestanden hat von vornherein, dass die Kita auf dem hinteren Teil der Fläche errichtet werden soll. Rund 5400 Quadratmeter des Sportplatzes, der als solcher schon lange nicht mehr genutzt wird, sind für die Kindereinrichtung samt großzügigem Außenbereich vorgesehen.

Die Eigenheimbauflächen sollen in zwei Reihen an der Bahnhofstraße erschlossen werden. Eine Frage, die sich in dem Zusammenhang gestellt hat: „Sollte zugunsten einer geringeren Lärmbelästigung für die Anwohner auf Parkplätze verzichtet werden?“

Zwei entsprechende Varianten, die sich hauptsächlich in Bezug auf den Straßenverlauf unterscheiden, haben den Gremiumsmitgliedern vorgelegen. Mehr Vorteile hat wahrlich die Variante mit „nur“ 24 Parkplätzen geboten: weniger Lärm, individuelle Grundstücksgrößen und mehr Bauland, das die Gemeinde hätte verkaufen können.

Das letzte Wort hat der Bürgermeister

Überzeugt hat dies letztlich aber nur die Hälfte der anwesenden Volksvertreter. Fünf Stimmen für Variante eins, fünf Stimmen für Variante zwei: Bei dem Ergebnis, so meinen Bürgermeister Wolfgang Pierson und der leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Barth, Friedrich-Carl Hellwig, erhält die Stimme des Bürgermeisters mehr Gewicht – zählt sozusagen doppelt.

Und dieser hat sich für jene Variante mit 30 Pkw-Parkplätzen ausgesprochen. Aus einem guten Grund: „Die Kita wird für 114 Kinder ausgelegt sein. All diese Kinder müssen gebracht beziehungsweise abgeholt werden. Größtenteils wird dies mit dem Auto passieren. Da braucht es ausreichend Parkplätze“, begründet er.

Von Anja Krüger