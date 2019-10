Förderverein unterstützt Feuerwehr

Saal

In der Gemeinde Saal soll die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr weiter in den Fokus rücken. Aus diesem Grund haben sich einige Bürger entschieden, einen Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Saal zu gründen und so die Arbeit der Retter zu unterstützen. Zur ersten Gründungsveranstaltung Ende September kamen acht Mitglieder.

„Wir müssen etwas tun, uns um Nachwuchs kümmern, gerade Kinder und Jugendliche für die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr begeistern, die Bedingungen der ehrenamtlichen Helfer verbessern und die gesellschaftliche Anerkennung der Leistungen der Kameraden fördern“, erklärte Thomas Kleinke (49) nach seiner Wahl zum 1. Vorsitzenden des Fördervereins. „Und wir wollen die Arbeit der Feuerwehr transparenter machen.“ Mit dem Förderverein wolle man Menschen erreichen, die selbst nicht bei der Feuerwehr aktiv sein können, diese aber dennoch unterstützen möchten. Sein Stellvertreter, Maximilian Schulze (32), hob die Bedeutung der Feuerwehr hervor: „Unsere freiwillige Feuerwehr bereichert zudem das gesellschaftliche und kulturelle Leben in allen Ortsteilen unserer Gemeinde. Ohne freiwillige Feuerwehr wären wir um vieles ärmer.“

Renate Neumann hat im Vorstand die Verantwortung für die Finanzen übernommen. Eine Mitgliedschaft oder Fördermitgliedschaft im Verein kostet 25 Euro im Jahr. „Wir werden die Anerkennung der Gemeinnützigkeit unseres Vereins auf den Weg bringen, um auch über Spenden die Arbeit des Vereins finanziell abzusichern“, erklärte die 27-Jährige.

Bürgermeister gehört zu Gründungsmitgliedern

Bürgermeister Wolfgang Pierson, der ebenfalls zur Gründungsveranstaltung kam, erklärte: „Ich bin stolz auf die vielen engagierten Bürger in unserer Gemeinde, die die Zukunft mitgestalten. Mit der Gründung des Fördervereins hat die Bürgergesellschaft unserer Gemeinde einen wichtigen weiteren Baustein hierfür hinzugefügt.“ Für den Bürgermeister der Gemeinde Saal war es selbstverständlich, als einer der ersten dem Verein beizutreten. „Mir ist es wichtig, unsere Bürger, Unternehmen und Gäste aufzurufen, die Arbeit des Fördervereins zu unterstützen, Mitglied des Vereins zu werden oder zu spenden. Unsere freiwillige Feuerwehr bringt Hilfe, wenn sie benötigt wird. Ein jeder sollte hieran ein ureigenstes Interesse haben, da jeder hiervon profitiert“, meinte der 68-Jährige.

In der Freiwilligen Feuerwehr Saal/Hessenburg sind derzeit 24 Feuerwehrleute in der Einsatzabteilung und vier in der Jugendfeuerwehr aktiv. Hinzu kommen fünf Kameraden in der Reserve- und einer in der Ehrenabteilung. „Im vergangenen Jahr sind viele unserer Jugendlichen in die Einsatzabteilung gewechselt. Hier sind wir personell gut aufgestellt“, erklärte Thomas Kleinke, der nicht nur der 1. Vorsitzende des Fördervereins ist, sondern auch Wehrführer der Feuerwehr Saal/Hessenburg. Nun fehle aber bei der Jugendfeuerwehr der Nachwuchs. Der Förderverein will die Feuerwehrleute deshalb unterstützen, Nachwuchsbrandschützer zu finden.

Kinderfeuerwehrtag mit Schnitzeljagd

Eine erste Idee sei es, einen Kinderfeuerwehrtag zu veranstalten und den Mädchen und Jungen so das Thema Feuerwehr näherzubringen. Denkbar sei beispielsweise, eine Schnitzeljagd rund um das Thema Feuerwehr durch den Ort zu organisieren. „Das Gute ist, dass wir mit so einem Tag auch die Eltern erreichen“, meinte Thomas Kleinke. Der Förderverein wird zudem am 25. Oktober bei dem alljährlichen Halloween-Fest mit Lampionumzug, das die Kindertagesstätte gemeinsam mit der Feuerwehr auf die Beine stellt, dabei sein.

Kontakt: Thomas Kleinke, Dorfstraße 16 in Saal-Hessenburg

Von Anika Wenning