Saal: Freiwillige Feuerwehr mit Weihnachtsmann auf Tour

Saal/Hessenburg

Wenn am Mittwoch, dem 23. Dezember, am Nachmittag die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Saal/Hessenburg unterwegs sein werden, dann ist dieses Mal auch der Weihnachtsmann mit an Bord. Er möchte Schokolade an die Kinder verteilen. Besinnliche Weihnachtsmusik inclusive. Hinter dieser Aktion steckt der Förderverein Freiwillige Gemeindefeuerwehr Saal.

Kassenwartin Renate Neumann: „In Zeiten von Corona und den damit verbundenen zahlreichen Einschränkungen wollen wir den Kindern auf diese Weise eine kleine Freude vor dem Fest machen und für ein bisschen Abwechslung sorgen.“

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feuerwehrfahrzeuge starten um 16.30 Uhr in Saal

Insgesamt 150 kleine Päckchen sollen verteilt werden. Starten wird die Aktion um 16.30 Uhr in Saal, dann geht es durch die Ortsteile, vorwiegend auf den Hauptstraßen. Dort dürfen die Kinder samt Eltern am Straßenrand auf den Weihnachtsmann warten. Es wird darum gebeten, Menschenansammlungen zu vermeiden und Mindestabstände einzuhalten. Und damit niemand den Weihnachtsmann verpasst, werden ihn die Feuerwehrleute lautstark ankündigen.

Von Edwin Sternkiker