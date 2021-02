Saal

Hoffnung für willige Häuslebauer in der Gemeinde Saal: Im gleichnamigen Ortsteil sollen in Zukunft wieder Baugrundstücke verfügbar sein. Der Grundstein dafür ist bei der jüngsten Zusammenkunft von den Gemeindevertreterinnen und -vertretern gelegt worden – mit dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, wie Saals Bürgermeister Wolfgang Pierson (70, CDU) informiert.

Immerhin 1,3 Hektar ist die Fläche groß, die erschlossen werden soll. Dabei handelt es sich um den einstigen Sportplatz, der seit Jahren als solcher schon nicht mehr existiert. Für die Eigenheimbebauung wird aber nur etwas mehr als die Hälfte der Fläche zur Verfügung stehen. Denn rund 5400 Quadratmeter davon sind für den Neubau einer Kita vorgesehen. Dieses Vorhaben ist sozusagen Auslöser dafür, dass Baugrundstücke entstehen.

Neue Kita und Baugrundstücke auf einstigem Sportplatz

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hat sich die Gemeindevertretung für den Neubau einer Kita ausgesprochen. Aus mehreren Gründen: Zum einen erfüllen die Einrichtungen – in der Gemeinde gibt es zwei Einrichtungen für Kita- und Krippenkinder sowie eine für Hortkinder – baulich und technisch nicht mehr dem Stand der Zeit.

So hat die Saaler Kita „Zwergenbahnhof“ aufgrund von erheblichen baulichen und brandschutztechnischen Mängeln sogar für ein Jahr schließen müssen. Und auch am Gebäude der Kita „Landmäuse in Bartelshagen II gebe es Mängel, berichtet das Gemeindeoberhaupt. „Außerdem befinden sich alle drei Einrichtungen an ihrer Aufnahmekapazitätsgrenze aufgrund der zur Verfügung stehenden Räume und Freiflächen“, erklärt der Bürgermeister.

Kitas und Hort künftig an einem Ort

Geplant ist nun der Neubau einer Kindertagesstätte, die sowohl Platz für die „Landmäuse“ aus Bartelshagen II als auch für die Kitakinder in Saal und die Hortkinder bietet. Alle Einrichtungen sollen in einem Gebäude untergebracht werden. Platz sei dort, laut Pierson, dann für 114 Kinder. Mehr Plätze, als aktuell zur Verfügung stehen. Und das scheint auch vonnöten. Nicole Priest vom zuständigen Amt für Bauen, Kommunalentwicklung und Ordnung Barth: „Eine Prognose lässt darauf schließen, dass sich die Kita- und Hortplatzzahlen weiterhin im oberen Bereich befinden werden. Folglich ist aus betreiberseitigen und betriebswirtschaftlichen Gründen notwendig, ein neues Konzept für Kindertagesbetreuung Kita und Hort in der Gemeinde Saal zu entwickeln.

Mit dem aktuellen Beschluss wollen die Volksvertreterinnen und -vertreter nun erst einmal Baurecht schaffen – für Kita und Wohnbebauung. Dass vor allem das Projekt „Kita“ allerdings nicht im Jahr 2021 realisierbar ist, sondern einen langen und planungsintensiven Prozess voraussetzt, sei der Gemeindevertretung bewusst.

Nachfrage nach Bauland in der Boddengemeinde ist groß

Ein Planungsbüro für die Aufstellung des Bebauungsplanes für die Fläche sei bereits beauftragt worden. Zumindest die grobe Aufteilung der großen Fläche habe die Gemeinde schon vorliegen. „Zehn Grundstücke für Wohnbebauung nördlich der Straße Bahnhofstraße wird es geben – alle zwischen 550 und 750 Quadratmeter groß“, berichtet er. Diese seien übrigens lediglich für private Wohnbebauung vorgesehen. „Für die Kita ist der hintere Bereich vorgesehen“, informiert er.

Pierson hofft, dass der nötige bürokratische Teil, zu dem unter anderem die Beteiligung der Öffentlichkeit und von Behörden gehört, ohne Komplikationen abgehandelt und die Fläche schließlich erschlossen werden kann, um dann die Baugrundstücke veräußern zu können. Zu welchem Quadratmeterpreis vermag er noch nicht zu sagen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber er weiß: Die Nachfrage nach Bauland ist groß. Kein Wunder, liegt der Ort doch nur wenige Hundert Meter vom Bodden entfernt. Und in der gesamten Gemeinde gebe es lediglich nur noch einzelne Baugrundstücke für eine sogenannte Lückenbebauung. „Mein Ziel ist es, dass auf dem neuen Bebauungsgebiet in Saal in zwei Jahren gebaut werden kann“, sagt Pierson. Um weiteres Bauland in der Boddengemeinde zu schaffen, sei übrigens auch geplant, den einstigen Sportplatz im Saaler Ortsteil Hessenburg umzuwidmen. Doch dieses Vorhaben muss erst noch angeschoben werden.

Von Anja Krüger