Saal: Wellasbestplatten unerlaubt abgeladen – Polizei sucht Zeugen

Saal

Mehrere größere Wellasbestplatten sind Ende Oktober zwischen Saal und Hermannshagen-Dorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf einem frei zugänglichen landwirtschaftlichen Lagerplatz abgeladen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen dem 22. Oktober, 18 Uhr, und dem 23. Oktober, 8 Uhr. Die Platten entsprechen den Maßen 2,5 Meter x 1 Meter.

Die Beamten suchen nun Zeugen: Wer hat etwas beobachtet – oder weiß, wo die Platten demontiert worden sein könnten? Hinweise nehmen die Beamten unter folgender Telefonnummer entgegen: 038231/45550. Alternativ können sich Zeugen auch außerhalb der Geschäftszeiten an jede andere Polizeidienstelle, wenden, zum Beispiel an die Dienststelle in Barth: 038231/6720.

Von Caroline Bothe