Saal bei Ribnitz: Weihnachtsmann mit Feuerwehr auf Tour durch die Gemeinde

Saal

Nach der Gemeinde Löbnitz am vergangenen Wochenende, hat der Weihnachtsmann nun auc seinen Besuch in der Gemeinde Saal angekündigt. Nachdem die Weihnachtsaktion der Freiwilligen Gemeindefeuerwehr Saal und des Fördervereins der Freiwilligen Wehr 2020 auf so viel Zuspruch und Begeisterung bei Groß und Klein gestoßen ist, wird der Weihnachtsmann mit viel Gepäck auch in diesem Jahr eine Rundfahrt durch alle Ortsteile der Gemeinde Saal vornehmen.

Route führt durch alle Ortsteile

Er wird unüberhörbar eskortiert durch die Mitglieder der Feuerwehr. „Der Glanz in den Augen der Kinder ist für uns unvergesslich, da helfen und unterstützen wir gern “, sagt André Neumann, Gemeindewehrführer der Gemeinde Saal. Auf die Kinder warten Überraschungen und kleine süße Geschenke.

OZ | Alles Familie, der Ratgeber für alle Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Der kostenlose Newsletter für Familien rund um Schulen, Kita und Erziehung – per Mail jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Rundreise durch alle Gemeindeteile beginnt am 23. Dezember um 17 Uhr in Kückenshagen. Von dort aus geht’s zunächst weiter nach Saal und anschließend folgen die Ortschaften Hessenburg, Bartelshagen II, Hermannshof, Hermanshagen Heide, Neuendorf Heide, Neuendorf und letztlich Hermannshagen Dorf.

Von OZ