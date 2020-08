Saal

Lange mussten die Feuerwehrleute der Gemeindefeuerwehr in Saal auf ihr neues Fahrzeug warten, jetzt konnte der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) endlich offiziell eingeweiht werden. „2017 sind wir schon in die Planung gegangen“, berichtet Wehrführer Thomas Kleinke. Für 2018 sei die Summe bereits in den Haushalt eingestellt worden, doch dann kamen auf die Gemeinde unerwartete Ausgaben zu. „2019 war es dann dasselbe. Doch jetzt hat es endlich geklappt. Wir sind froh, dass der Bürgermeister immer hinter der Feuerwehr steht und uns unterstützt, so gut es geht.“

Gemeinsam mit Jörg Perlich, André Neumann und Justin Bubbel suchte der Wehrführer nach einem passenden Fahrzeug und wurde fündig. Das einzige Problem: Dieses Fahrzeug war nicht extra für die Feuerwehr ausgestattet. „Wir haben das Fahrzeug quasi als Rohbau bekommen. Da unser Feuerwehrhaus in Hessenburg sehr klein ist, hatten wir nicht so viel Auswahl“, berichtet Thomas Kleinke.

100 Stunden Freizeit investiert

Der neue Mannschaftstransportwagen der Gemeindefeuerwehr in Saal – beklebt und mit Ausstattung. Quelle: Gemeindefeuerwehr Saal

Über den neu gegründeten Feuerwehrverein wurde die Beklebung des neuen Mannschaftstransportwagens finanziert. „Ein besonderer Dank gilt Bernd Andresen“, berichtet der Wehrführer. André Neumann und Justin Bubbel kümmerten sich um die Beschaffung der Feuerwehrausstattung und bauten diese, unter anderem das Martinshorn, in Eigenleistung und in ihrer Freizeit ein. „Jeweils 100 Arbeitsstunden haben sie investiert. Sie haben den kompletten Wagen auseinandergenommen und oft bis spät in die Nacht gearbeitet“, lobt der Wehrführer das Engagement.

So war die beiden auch zufällig am 30. Mai noch im Feuerwehrhaus, als um kurz vor Mitternacht der Alarm ging. Die Feuerwehr wurde zu einem Wohnungsbrand gerufen. „Dadurch, dass sie sofort losfahren konnten, haben sie zwei gehbehinderten Menschen das Leben gerettet. Das war großes Glück“, berichtet Thomas Kleinke.

Einweihung beim Zelt-Wochenende

Nach der Lieferung des Transporters Ende März war der Umbau Ende Mai abgeschlossen. Fahrzeug und Ausstattung kosteten insgesamt 33 000 Euro. Die Einweihung musste aufgrund der Corona-Pandemie allerdings noch warten und wurde nun am 8. August am Hafen in Neuendorf nachgeholt. „Wir haben das mit unserem Zelt-Wochenende für die Jugendfeuerwehr verbunden“, sagt Thomas Kleinke.

Zudem wurden an diesem Tag verdienstvolle Kameraden ausgezeichnet – Heinrike Göckelmann für ihre zehnjährige Mitgliedschaft, Kris Berger, Sigried Landrath und Dietmar Bauer für 25 Jahre und Hans Andreschefski für 60 Jahre bei der Gemeindefeuerwehr Saal.

Von Anika Wenning