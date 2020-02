Sabotage, Nazis und Brandbomben: Ein Blick in die Geschichte der Darßbahn

Prerow

Die Darßbahn kommt – wieder. Bund und Land haben sich auf eine Finanzierung der Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke auf den Darß geeinigt. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fuhren hier Züge. Die OZ blickt einmal zurück in die bewegte Geschichte der Bahnstrecke.

Der 31. Oktober 1943 war ein schwarzer Tag in der Geschichte der Darßbahn. An diesem Tag entgleisten in Prerow zwei Wagen und stürzten um, wahrscheinlich aufgrund von Sabotage. Ein bei der Reichsbahn eingesetzter Zwangsarbeiter soll eine Weiche umgestellt haben, als der Zug diese gerade passierte.

Ein Erwachsener und ein Kind fanden den Tod, mehrere Reisende wurden verletzt. So nachzulesen in dem bei Hinstorff 2013 erschienenen Bildband „Gestern auf Fischland, Darß und Zingst“. Es sollte das einzige Zugunglück in der 35-jährigen Geschichte der Darßbahn bleiben.

Diese wurde am 30. November 1910 eingeweiht. Einen Tag später wurde auf der Strecke zwischen Barth und Prerow der reguläre Betrieb aufgenommen. Recht kurios ist übrigens die Bekanntgabe des Termins im Amtsblatt der Königlichen Regierung in Stralsund. Dort wird nicht nur darauf hingewiesen, dass die Strecke dem Transport von Personen, Gütern, Gepäck und lebenden Tieren dienen solle, sondern auch der „Abfertigung von Leichen“.

Eine Wohltat für die Region

Dass die Bahnstrecke nur wenige Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges eröffnet wurde, kam nicht von ungefähr. Der Grund: Deutschland wollte sich seinen „Platz an der Sonne“ erkämpfen. Um den zu bekommen, wurde massiv aufgerüstet und das Eisenbahnnetz ausgebaut. Im Zuge der Aufrüstung gab es unter anderem auch Überlegungen, den Trajektverkehr von Sassnitz nach Zingst zu verlegen und im Barther Bodden einen Torpedoboot­hafen zu bauen. Dieses Projekt musste dann allerdings wegen der zu geringen Wassertiefe zu den Akten gelegt werden.

Die Eröffnung der normalspurigen Nebenbahn zwischen Barth und Prerow mit den Stationen Barth-Tannenheim, Pruchten, Bresewitz und Zingst wurde allenthalben gefeiert. So schrieb Wilhelm Bühlow in seiner Chronik der Stadt Barth: „Die Bahn ist für die Bewohner von Zingst und Darß eine wahre Wohltat, sind sie doch nun nicht mehr wie früher zur Winterszeit monatelang vom Festlande abgeschnitten. Für die Stadt Barth aber hat sie wesentlich dazu beigetragen, Leben und Verkehr zu fördern.“

Die Erwartungen der Darßer und Zingster gingen allerdings nicht in dem Maße wie erhofft in Erfüllung. Zwar trug die Darßbahn dazu bei, dass es nach dem verlorenen Krieg in den 1920er und 1930er Jahren mit dem Fremdenverkehr aufwärts ging. Doch die „Saison war … zu kurz, die Fahrgastzahlen außerhalb der Badezeit zu gering und das Frachtaufkommen zu niedrig“ so brachte es Friedrich Schulz in seinem 1992 erschienen Heft „ Prerow auf dem Darß mit Streifzügen durch die Darßer Boddendörfer Born und Wieck“ auf den Punkt.

Machtergreifung der Nazis

Das sollte sich mit der Machtergreifung der Nazis und der von ihnen betriebenen massiven Aufrüstung ändern. Sowohl die Zahl der beförderten Personen als auch der Frachtverkehr nahmen deutlich zu, nachdem in Barth ein Fliegerhorst und die Pommerschen Industriewerke, wo von 1939 bis 1945 Nebelkerzen, Nebelbomben und Brandbomben produziert wurden, errichtet worden waren.

Nicht nur die Errichtung des Fliegerhorstes und des Rüstungsbetriebes führte zu einer Ausweitung des Verkehrs auf der Darßbahn. Auch die Urlaubsfahrten der Nazi-Organisation Kraft durch Freude (KdF) sorgten für ein Anwachsen der Fahrgastzahlen.

Strecke für Reparationszahlungen demontiert

Nach 1945 kam das Aus. Die Strecke wurde in Abschnitten als Reparationsleistung für die Sowjetunion demontiert. 1947 wurde der Bahnbetrieb endgültig eingestellt und die Meiningenbrücke im Januar 1964 der Straßenverwaltung übergeben. Zwar wurden bereits in den 1950er Jahren Forderungen aus der Bevölkerung laut, die Darßbahn wiederzubeleben, doch in den 1960er Jahren fiel dann die endgültige Entscheidung, dieses Projekt nicht in Angriff zu nehmen. Lediglich von Barth bis Bresewitz wurde ein Gleis verlegt, die Arbeiten begannen 1967.

Dieses Gleis diente jedoch bis zur Wende allein der Versorgung des NVA-Übungsplatzes in den Sun­dischen Wiesen und des NVA-Stützpunktes in Zingst. Dazu wurde nördlich von Bresewitz eine Ver­laderampe gebaut. Die von NVA-Pionieren verlegten Schienen zwischen Barth und Bresewitz liegen heute noch – und rosten vor sich hin.

