Noch bis Ende des Monats gelten die Regeln des aktuellen Corona-Lockdowns. Wie es danach weitergeht, ist offen. Etliche Veranstaltungen, auch welche im Dezember, sind bereits abgesagt worden. Der Recknitztal-Laufverein jedoch hält weiter an seiner einzigen Laufveranstaltung in diesem Jahr, dem Salzlauf, fest. „Der Salzlauf findet statt, wenn auch anders, als von seinen Schöpfern geplant“, heißt es vom Vorsitzenden des Recknitztal-Laufvereins André Bonitz.

Neun Tage zum Laufen

Statt einen Veranstaltungstag anzusetzen, soll der Salzlauf nun über eine ganze Woche stattfinden, genauer gesagt über neun Tage. Vom 21. bis 29. November können Läufer 24 Stunden am Tag teilnehmen. „In Zeiten von Corona ist Vorsicht geboten und trotzdem werden wir den Kopf nicht in den Sand stecken. Schließlich sind Probleme zum Lösen da und nicht, um an ihnen zu verzweifeln“, so Bonitz weiter.

Die ausgeschriebenen Strecken werden nun mit grünen Pfeilen auf der Straße und mit Hinweisschildern am Streckenrand markiert. Start und Ziel ist in der Kastanienallee in Bad Sülze, direkt an der Bushaltestelle vor der Schule. Die Markierung der Strecke wird vom 21. November um 10 Uhr bis zum 29. November um 12 Uhr aufrechterhalten. Alle Sportler, die sich vorab online unter www.salzlauf.com angemeldet haben, können teilnehmen und an einem der Tage des Zeitfensters an den Start gehen.

Handy-Apps helfen bei der Zeiterfassung

Die Zeiten werden digital erfasst. Die Teilnehmer zeichnen ihren Lauf per App mit einer Lauf-Uhr oder auf dem Smartphone auf, wie beispielsweise Strava, Runtastic oder auch Wikiloc. Nach der erfolgreichen Absolvierung der Strecke sollen die Läufer ein Foto der Aufzeichnung mit ihrem Namen und Startnummer per E-Mail über zeit@salzlauf.com an die Veranstalter schicken. Der genaue Streckenverlauf werde zudem auf der Internetseite veröffentlicht.

Auch die Teilnehmerurkunden gibt es online ab dem 30. November über die Salzlauf-Homepage zum Download. Die Finisher-Medaille können sich die Läufer in Bad Sülze abholen. Der genaue Ort wird noch bekanntgegeben. Möglich sei auch, sich Medaille beim nächsten Recknitztallauf im kommenden Jahr abzuholen.

Gewertet und mit einem Preis bedacht werden die gesamtschnellste Frau und der gesamtschnellste Mann auf jeder Strecke. „Aufgrund der besonderen Situation haben wir uns überlegt, auch die jeweils Schnellsten eines jeden Tages zu ermitteln“, sagt André Bonitz. Die Siegerehrung erfolgt als Live-Stream im Internet. Datum und Zeit werden noch bekannt gegeben. Bonitz weist darauf hin, trotz der Ausweitung der Laufzeit auf Abstandsregeln zu achten. Es sei möglich, auch anderen Läufern, Walkern oder Spaziergängern zu begegnen.

Veranstalter setzen auf Inklusion

Bereits angemeldete Teilnehmer, die nicht an der neuen Corona-Variante des Salzlaufes teilnehmen möchten, können sich per E-Mail an info@tollense-timing.de wenden, um ihre Startgebühr erstatten zu lassen.

Das Motto des 1. Salzlaufes überhaupt lautet „Laufen verbindet“, in diesem Fall Bad Sülze mit Marlow. Entlang der ehemaligen Salzstraße wird gelaufen, die längste Strecke – der Halbmarathon – führt über die Grüne Stadt und zurück. Außerdem wird es eine Zwei-, Fünf- und Zehnkilometerstrecke geben. Der Lauf ist außerdem inklusiv, das heißt, dass auch Menschen mit Behinderung die Strecken laufen. Auch Rollstuhlfahrer sind eingeladen. Für sie wird es separate, rollstuhlgerechte Strecken geben.

