Bad Sülze

Das Salzmuseum in Bad Sülze hat sich in den vergangenen Jahren sprichwörtlich gemausert. Vor allem das Gelände rund um das Haupthaus hat an Attraktivität gewonnen. Eine alte Scheune wurde saniert und zum Veranstaltungsraum, das Gradierwerk wurde neu aufgebaut. Mehr Gäste, mehr private Veranstaltungen, mehr Besucher – in der Dahlienstadt sollten alle Beteiligten glücklich sein, dass es am Kurpark läuft. Doch es gibt Diskussionen. Und zwar ums Geld.

Gemeint ist die finanzielle Unterstützung für den Bad Sülzer Kultur- und Heimatverein. Seit Langem diskutieren Bad Sülzer Kommunalpolitiker zu dem Thema. In der jüngsten Stadtvertretersitzung vergangener Woche sollte nun ein neuer Vertrag zwischen Stadt und Verein beschlossen werden, der unter anderem das Maß an finanzieller Unterstützung festschreibt. Doch die Stadtvertreter stellten das Thema zurück.

27 000 Euro Festbetrag

Der Verein betreibt das Salzmuseum. Bislang erhielt der Verein 50 Prozent der Kurtaxeinnahmen der Stadt. Das waren in den vergangenen Jahren im Schnitt etwa 29 000 Euro pro Jahr. Im Laufe des Jahres kamen weitere finanzielle Hilfen hinzu, etwa für Reparaturen, Investitionen oder Betriebskosten. 2019 kamen so rund 60 000 Euro zusammen, 2020 rund 48 000 Euro. Vor allem die Sanierung der Museumsscheune und der Neubau des Gradierwerks schlugen hier zu Buche. Künftig könnte der Gesamtzuschuss geringer ausfallen, da größere Investitionen nicht geplant seien.

Christian Pauli, Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins Bad Sülze.

Mit dem neuen Vertrag soll der jährliche Zuschuss jedoch festgeschrieben werden, und zwar auf 27 000 Euro. Es soll zwar noch weitere 8000 Euro geben. Die sind aber als Personalkostenzuschuss für die neue Tourismusmanagerin gebunden.

Zumindest mit dieser Unterstützung werde es laut Christian Pauli, Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins, eng. Was ihn vor allem störe, ist aber, dass seit mittlerweile zwei Jahren über den Vertrag diskutiert wird, obwohl es bereits eine Einigung gegeben hatte, und zwar auf eine sogenannte Zielvereinbarung. „Die war schon fertig“, sagt Pauli. Nun stattdessen der Vertrag.

45 000 Euro beantragt

Pauli hatte beantragt, dass ein fester Betrag von jährlich 36 000 Euro gezahlt wird. Außerdem sollte sich die Stadt an den laufenden Betriebskosten mit 9000 Euro beteiligen. 45 000 Euro in Gänze, „damit kommen wir aus“, so Christian Pauli. Hier wären die Personalkosten für die Tourismusmanagerin sogar inkludiert.

Selbst bei Abzug der 8000 Euro, also am Ende mit etwa 37 000 Euro, käme der Verein über die Runden. Die ursprünglichen 9000 Euro an Betriebskostenzuschuss stehen jedoch noch zur Rede. Pauli soll auflisten, inwiefern diese Kosten anfallen. Sollte die Politik zustimmen, würde der Verein für das Museum insgesamt 36 000 Euro bekommen. Auch das würde laut Christian Pauli reichen.

Es sei richtig, die Kosten festzuschreiben, sagt Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer. Es solle mit dem Vertrag auf saubere Füße gestellt werden, was der Verein bekommt und wofür bzw. welche eigentlich städtischen Aufgaben – beispielsweise die Pflege eines Archivs – der Verein übernimmt. Allerdings dauere der Prozess auch aus ihrer Sicht zu lange. „Der Verein befindet sich im luftleeren Raum. So kann man mit Ehrenamtlichen nicht umgehen“, so Schmutzer.

Noch vor der Sommerpause soll der Vertrag beschlossen werden. Bis dahin soll auch die Aufstellung der Verwendung der 9000 Euro Betriebskostenzuschuss fertig sein.