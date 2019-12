Salzmuseum erhält sein Aushängeschild zurück

Bad Sülze

Das Salzmuseum in Bad Sülze bekommt sein Aushängeschild zurück. Seit Wochen wird auf dem Museumsgelände an dem neuen Gradierwerk gearbeitet. Am 5. April 2020 soll es anlässlich des Ostermarktes im Salzmuseum in Betrieb genommen werden.

Ursprünglich war angepeilt gewesen, wieder lediglich ein Gradierwerksmodell aufzubauen. Das ursprüngliche Modell musste 2017 abgebaut werden. Aufgrund von Konstruktionsfehlern beim Bau vor etwa zwölf Jahren waren Feuchtigkeitsschäden entstanden. Das Modell war schließlich zu marode, um gerettet zu werden. „Nach reiflicher Überlegung wollte man von einem ‚nur Modell‘ abkommen und ein funktionstüchtiges Gradierwerk erstellen“, sagt Museums-Chef Christian Pauli.

Nun befindet sich der 18 Meter lange, drei Meter breite und 4,50 Meter hohe Bau in der finalen Phase. Unter anderem dank Leader-Förderung und Unterstützung aus dem Vorpommern-Fonds konnte der Kultur- und Heimatverein Bad Sülze den Wiederaufbau in Angriff nehmen.

Das neue dann wirklich funktionstüchtige Gradierwerk solle dabei den Kurort-Charakter Bad Sülzes unterstreichen. „In der Umgebung des Gradierwerks entsteht eine salzhaltige, feuchte Luft, die sich beim Einatmen der geeigneten Dosierung als sehr günstig für manche körperlichen Beschwerden anbietet“, so Christian Pauli. Zu diesem Zweck wird handverlesener Schwarzdorn in der Weise verlegt, dass Millionen kleiner Verästelungen aus Salzwasser einen Salznebel erzeugen. Die am Schwarzdorn herabrieselnde Sole reichert somit die umgebende Luft mit Salz an. Das Mikroklima ähnelt der Seeluft, die auch zum Einatmen empfohlen wird, beispielsweise für Pollenallergiker und Asthmakranke.

Nachdem Architekten, Statiker und das Bauamt grünes Licht für den Aufbau gegeben hatten und die Vereinsmitglieder die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen hatten, hat die Tischlerei Rehberg Eichenholz aus dem Stadtwald fertig geschnitten und präpariert zu einem Gradierwerks-Rohbau verarbeitet. Nun wird das Gradierwerk mit Schwarzdorn gefüllt. Um die Kosten zu sparen, aber auch um das Know-how für sich selbst zu gewinnen, hat sich der Kultur- und Heimatverein dazu entschieden, dies selbst zu tun. In Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz ließ sich eine Delegation aus Bad Sülze in Sachen Befüllung eines Gradierwerkes schulen.

Da sich durch die Verzögerungen von Planung und Bau des Gradierwerkes die Gesamtkosten erhöht haben, sucht der Kultur- und Heimatverein noch weitere Sponsoren. So kann nun ein jeder, der das Werk mit unterstützen möchte, sich mit einem „Baustein“ in Form einer Spende am Gradierwerk beteiligen.

Von Robert Niemeyer