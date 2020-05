Kultur und Genuss - Salzmuseum in Bad Sülze öffnet am 9. Mai das gesündeste Café in MV

Besucher können sich auf Neuerungen freuen: Das Gradierwerk wurde endlich in Betrieb genommen – zudem gibt es jetzt einen Museumsshop. Und wer mit dem E-Bike kommt, kann es direkt vor der Tür kostenlos aufladen.