Ribnitz-Damgarten

Das Ensemble „San Felix“ aus der spanischen Region Asturien hat den Publikumspreis beim 30. Internationalen Folklore-Tanzfest in Ribnitz-Damgarten gewonnen. Am Samstag überzeugten die Spanier die Besucher beim Wertungsprogramm auf dem Ribnitzer Marktplatz. Den Jury-Preis gewann das Ensemble Tine Rožanc-Veterani aus Slowenien. Den Wettbewerb im „Spiel um die Teufelsgeige“, in dem die Musikgruppen aller Tanzensembles ihr Können unter Beweis stellten, gewannen die Musiker des gastgebenden Richard-Wossidlo-Ensembles.

Renate Finschow aus Cottbus reist seit 20 Jahren jedes Jahr extra wegen des Folklore-Festivals nach Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

Seit 1994 dabei: Robert Hauer (39) und sein Team sorgen für den richtigen Sound und das beste Licht auf der Bühne. Quelle: Robert Niemeyer

Einmal mehr sorgte das mehrtägige Folklore-Festival mit fröhlicher Musik und ausgelassenen Tänzen für eine besondere Atmosphäre gesorgt. Eine Atmosphäre, die Menschen aus ganz Deutschland anzieht, teilweise bereits seit Jahren. „Die Buntheit, die Fröhlichkeit, hier entstehen Freundschaften. Und hier wird Tradition sehr wertvoll erhalten“, sagt Renate Finschow. Die 69-Jährige ist ein wahrer Fan des Tanzfestes. Zum mittlerweile 20. Mal war Finschow von Cottbus angereist. Jedes Jahr nimmt sie sich extra während der Tanzfestzeit ein Zimmer in der Bernsteinstadt. „Ich bin vor allem vom Wossidlo-Ensemble begeistert“, sagt Finschow. Nicht nur, dass ihr am Samstag beim Wertungsprogramm die Gastgeber am besten gefallen hatten. „Es ist toll, wie hier die Kinder bis ins Erwachsenenalter begleitet werden.“ Die Altersgruppen beim Tanzfestival wechseln jährlich. In diesem Jahr standen Erwachsenengruppen auf der Bühne, im kommenden Jahr sind wieder die Kinder an der Reihe, 2021 dann wieder Jugendgruppen.

Zur Galerie Impressionen vom Folklore-Tanzfest in Ribnitz-Damgarten.

Das Engagement der vielen Helfer wird auch bei den internationalen Gästen sehr geschätzt. „Alle helfen uns. Die Stadt ist wunderschön. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein können“, sagte Marko Kosmac, Leiter des slowenischen Ensembles. Mit dem Jurypreis im Gepäck werde seine Gruppe die Reise nach Ribnitz-Damgarten in bester Erinnerung behalten.

Die Musikgruppe des Wossidlo-Ensembles gewann den Wettbewerb „Spiel um die Teufelsgeige“. Quelle: Robert Niemeyer

„Es ist einfach ein einmaliges Festival“, sagt Hanni Schäfer. Seit 22 Jahren bewertet die 88-Jährige als Mitglied der Jury die Tanzgruppen, hat selbst Jahrzehnte lang Tanzgruppen des Wossidlo-Ensembles trainiert. „Das gesamte Ensemble packt mit an. Und egal, wie das Wetter ist, die Ribnitzer sind immer da“, so Schäfer. So auch am Samstagnachmittag, als graue Wolken über den Markt zogen und es vereinzelt leicht regnete. „Alle Achtung, dass so viele Leute hier sind“, sagte Holger Hurtig, Leiter des Wossidlo-Ensembles, als er ins Publikum blickte. Das Festival sei sich vor allem durch den Einsatz der vielen Helfer auf diesem Niveau möglich.

Beim Abschlussprogramm am Sonntag durfte Moderator Gregor Behnke (l.) mit den Jurypreis-Gewinnern aus Slownien tanzen. Quelle: Robert Niemeyer

Einer von ihnen ist Gregor Behnke, seit 21 Jahren Mitglied im Wossidlo-Ensemble. Seit drei Jahren moderiert der 27-Jährige das Tanzfest. „Es ist einfach toll, eine super Veranstaltung. Jedes Jahr lernt man neue Menschen kennen“, sagt Behnke. Für das Folklorefest nimmt er sich jedes Jahr extra Urlaub und reist eigens aus Ulm an – dort lebt und arbeitet der Doktorand seit fünfeinhalb Jahren – ,um dabei zu sein.

„Es geht hier fast schon nicht mehr ums Geld“, sagt auch Robert Hauer. Seit 1994 begleitet der 39-Jährige das Festival und sorgt mit seiner Veranstaltungsfirma Hauer Showtechnic dafür, dass die Bühne steht und der Sound stimmt. „Es ist immer viel Arbeit und wenig Schlaf. Aber es macht einfach Spaß. Wir sind hier nicht einfach nur Partner, sondern Freunde.“

Robert Niemeyer