Bad Sülze

„Wir haben einfach Bock drauf“, sagt Cindy Kapschefsky, als sie an diesem sonnigen Vormittag über das altehrwürdige Kurgelände in Bad Sülze geht. „Wir haben einfach überlegt, wie wir uns einbringen können“, sagt Marcel Kapschefsky.

Eigentlich verdient das Ehepaar mit dem Wetter dieses Tages zumindest indirekt sein Geld. Eigentlich sind Cindy und Marcel Kapschefsky Geschäftsführer der Bad Sülzer Firma bau-tech Solarenergie GmbH. Doch nun steigen die beiden ins Immobilien bzw. Tourismusgeschäft ein.

Im Februar gekauft

Im Februar kauften die Kapschefskys das alte Sanatorium in Bad Sülze sowie weitere Gebäude auf dem Gelände am Kurpark. Seitdem steht das Telefon nicht mehr still. „Jeder will wissen, was wir hier machen“, sagt Marcel Kapschefsky.

Die beiden Unternehmer möchten dem Kurort im südlichen Küstenvorland vor allem etwas Gutes tun. Ein Schandfleck, der über viele Jahre dem Verfall preisgegeben wurde, soll wieder neu erstrahlen. Im Zusammenspiel mit dem Salzmuseum und dem Kurpark soll dieser Teil des Ortes zu einem neuen Anziehungspunkt sowohl für Einheimische als auch Gäste Bad Sülzes werden.

Das Kurhausgelände in Bad Sülze mit dem Sanatorium vorne, dem Ärztehaus links und dem Kindererholungsheim Bethesda hinten. Quelle: Marcel Kapschefsky

Einen mittleren siebenstelligen Betrag wollen Cindy und Marcel Kapschefsky in den nächsten fünf bis sechs Jahren an der Stelle investieren. Das sei zwar relativ viel Zeit. „Aber wir wollen uns damit auch nicht überschlagen“, so Marcel Kapschefsky. Ein Projekt dieses Umfangs benötige Zeit. Schritt für Schritt sollen die einzelnen Bausteine fertiggestellt werden.

Derzeit laufen vor allem Sicherungsarbeiten auf dem Gelände. Die Gebäude sind teilweise verfallen. Seit 30 Jahren ist hier nichts mehr passiert.

Vier-Sterne-Plus-Hotel

Herzstück des Kurgeländes ist das Sanatorium bzw. das historische Kurhaus. 1824 wurde das Gebäude errichtet, zu DDR-Zeiten wurde es erweitert. Die Kapschefskys hieraus ein Hotel machen. Vier-Sterne-Plus mit 40 bis 50 Betten, so der Plan. „So etwas gibt es in Bad Sülze nicht“, sagt Marcel Kapschefsky. Damit meint er nicht nur das Hotel, sondern auch die anderen Bausteine des Konzepts.

Für das Hotel sehe er auf jeden Fall Potenzial. Beispielsweise gebe es für Angehörige der Patienten der Bad Sülzer Kurklinik keine Möglichkeit, in der Solestadt zu übernachten. Gegenüber des Sanatoriums befindet sich außerdem das Salzmuseum, das immer stärker für Feierlichkeiten gebucht wird, etwa für Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten. Deren Gäste könnten ebenfalls im Hotel untergebracht werden. Und überhaupt entstehe an der Stelle eine Destination, die Urlauber generell anziehen könne. 2023 könnte das Hotel eröffnen.

Zur Galerie Ein Rundgang auf dem bzw. Rundflug über dem Kurhausgelände in Bad Sülze.

Denn ein paar Meter neben dem Sanatorium befindet sich das ehemalige Ärztehaus. Hier sollen Wellness-Angebote untergebracht werden. Ein Fitnessstudio sei eine Möglichkeit, weitere Ideen seien ein Kosmetik-, Nagel- oder Massagestudio. Mit diesem Angebot könnten die Einwohner Bad Sülzes angesprochen werden. Viele würden sich Angebote wie diese wünschen. 2024 könnte das Ärztehaus fertiggestellt werden.

Zumindest augenscheinlich das bauliche Sorgenkind dürfte das ehemalige Kindererholungsheim „Bethesda“ sein. So gut wie das gesamte Dach des Gebäudes ist eingestürzt. Auch hier laufen derzeit die Sicherungsarbeiten. Das Gebäude bekommt ein neues Dach. Im Konzept soll es zu einer Kurzzeit- und Langzeit-Altenpflege umgebaut werden. Es habe bereits von möglichen Betreibern Anfragen gegeben.

Die ehemalige Kindererholungsanstalt Bethesda ist stark verfallen. Sie wurde Mitte der 1870er-Jahre für an Tuberkulose erkrankte Kinder errichtet. Quelle: Robert Niemeyer

Vierter Bestandteil ist ein Neubau. Und zwar soll im hinteren Bereich des Sanatoriums ein Hallenbad entstehen, inklusive Sauna. „Damit haben wir auf dem Gelände ein Wellness-Hotel mit Komplettangebot“, sagt Marcel Kapschefsky. Das Bad könnte 2026 eröffnet werden.

Erneuerbare Energien nutzen

Das Sanierungskonzept sieht zudem vor, erneuerbare Energien für die Energieversorgung zu nutzen. Eine Kombination aus Kraft-Wärme-Kopplung und Fotovoltaik ist geplant. Auch Speichertechnologien für die dunkle Zeit, wie etwa mit Wasserstoff, sollen die Energiebilanz optimieren. Ladestationen für E-Autos sind ebenfalls geplant.

Einen Bebauungsplan für das Gelände gebe es bereits. Dieser müsse nur teilweise geändert werden, etwa in den Nutzungsarten der verschiedenen Gebäude. Der Denkmalschutz müsse zudem beachtet werden. Beispielsweise steht die Frontseite des Sanatoriums unter Denkmalschutz.

Im Zusammenspiel mit dem Salzmuseum, das in den vergangenen Jahren sichtbar attraktiver geworden ist, und mit dem Kurpark, der in diesem Jahr modernisiert wird, könne ein Gesamtensemble entstehen, das Norddeutschlands ältestes Solebad zum Anziehungspunkt für Urlauber macht.

Von Robert Niemeyer