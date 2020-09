Tempel

Monika und Theodor Nehls haben Glück. Während auf den großen Plantagen des Landes das Sanddornsterben unvermindert voranschreitet, halten sich die Schäden auf ihrer kleinen Plantage in Grenzen. Nur einige wenige Sträucher sind eingegangen. Die Plantage ist knapp einen Hektar groß. „Wir haben sie 2014 angelegt“ berichtet Theodor Nehls, der seit vielen Jahren im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Tempel eine Schleiferei betreibt. „Der Sanddornanbau soll neben der Schleiferei das zweite wirtschaftliche Standbein sein.“

Man habe sich gerade für Sanddorn entschieden, weil er ein überaus wertvolles Naturprodukt sei und einfach zum Norden gehöre, ergänzt Monika Nehls. Allerdings seien die Anfangsinvestitionen ziemlich hoch und auch die Pflege sei sehr aufwendig. Um die Pflanzen von Grasbewuchs freizuhalten, mähe er zweimal pro Jahr mit der Sense um jeden einzelnen Strauch herum, berichtet Theodor Nehls. „Es ist wirklich sehr mühevoll.“ Das treffe auch auf die Ernte zu, sagt seine Frau. „Wir schaffen das nur, weil uns dabei gute Freunde und Verwandte helfen. Bezahlte Erntehelfer könnten wir uns gar nicht leisten.“

Zwei Tonnen Sanddorn geerntet

Mit Rosenscheren rückten die Nehls und ihre Helfer dieser Tage den dornigen „Vitaminbomben“ zu Leibe. Strauch für Strauch wurde beschnitten und die Beerenäste in Kisten verpackt. Anschließend gingen sie zum Schockfrosten und Abrütteln zur Firma Forst Schneebecke in Alt Steinhorst bei Marlow. Dort lagern sie jetzt erst einmal. „Wenn auch so mancher Daumen und Finger mit Dornen Bekanntschaft geschlossen hatte – die Stimmung unter den Helfern war toll. Und die Ernte besser als erwartet, immerhin konnten wir mehr als zwei Tonnen ernten“, freut sich Monika Nehls.

Sorgenfalten bekommen sie und ihr Mann jedoch, wenn es um die Vermarktung und faire Bezahlung geht. Zunächst habe man es mit der Selbstvermarktung von Sanddornsaft und Sanddornmarmelade versucht, doch das habe nichts gebracht. Deshalb haben sie in diesem Jahr nach Abnehmern gesucht, die möglichst ihre gesamte Sanddornernte abnehmen. Doch da stimmten die Preise einfach nicht, sagt Monika Nehls. „Wir wollen mit Sanddorn ja nicht reich werden, aber es darf natürlich auch kein Zuschussgeschäft sein. Die viele Arbeit, die darin steckt, sollte schon angemessen bezahlt werden.“

„ Männerhobby “ verarbeitet Früchte zu Gin und Obstbrand

Um so erleichterter sind sie nun, dass sie in der Spirituosenbrennerei „ Männerhobby“ in Klein Kussewitz ein heimisches Unternehmen gefunden habe, das zwei Tonnen Sanddorn abnehmen will. Die Spirituosenbrennerei war im August 2016 in Betrieb gegangen. Unternehmer Martin Neumann und ein Mitgesellschafter starteten damals mit Kümmel. Heute werden über 50 verschiedene Spirituosen angeboten. Von feinsten Likören über Gin bis hin zu Obstbränden. Von Anfang an setzte das Unternehmen auf Regionalität.

„Wir sind ständig bemüht, die für unsere Produktion notwendigen Rohstoffe aus der Region zu bekommen. Dass wir nun auch aus Tempel Sanddorn beziehen können, freut uns sehr. Das ist für beide Seiten eine Win-win-Situation“, sagt Martin Neumann. Ein Teil des Sanddorns soll für die Gin-Produktion verwendet werden, ein Teil für die Herstellung von 40-prozentigem Sanddorngeist. „Der ist sicherlich für die Urlauber sehr interessant“, so Neumann.

Von Edwin Sternkiker