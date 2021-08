Sanierung Ortsdurchfahrt Lüdershagen: Im Oktober ist der nächste Abschnitt dran

Lüdershagen

Erst kürzlich wurde der erste Bauabschnitt bei der Sanierung der Kreisstraße durch Lüdershagen abgeschlossen. Nun soll das nächste Teilstück in Angriff genommen werden. Wie Lüdershagens Bürgermeisterin Gerhild Balzer informiert, wolle der Landkreis in dieser Woche die Arbeiten ausschreiben. „Baustart, so der Plan jetzt, soll am 1. Oktober sein“, berichtet sie.

Bis wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen

Allerdings gibt sie zu bedenken, dass das Wetter durchaus einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Fatal wäre wohl Regen. „Wir haben hier Probleme mit dem Oberflächenwasser“, begründet sie. Dieses Problem soll nun aber in absehbarer Zeit Geschichte sein. „Absehbar“ heißt in diesem Fall: Ende Mai 2022.

Bis dahin soll die gesamte Ortsdurchfahrt dann in einen Topzustand gebracht werden. Rund 1,4 Millionen Euro insgesamt lässt sich der Landkreis die Erneuerung der Kreisstraße 3 kosten. Rund 550 000 Euro davon übernimmt das Land als Sonderbedarfszuweisung. Die Gemeinde investiert ihrerseits in einen Gehweg und Beleuchtung sowie eine Buswendeschleife an der Schule.

„Allein Letzteres kostet die Gemeinde rund 25 600 Euro“, informiert die Bürgermeisterin. Gehweg und Beleuchtung würden noch mal mit etwas mehr als 87 000 Euro zu Buche schlagen. „Für die Beleuchtung haben wir bereits einen Fördermittelantrag gestellt. Für den Gehweg soll das noch passieren“, berichtet sie.

Mit der Ortsdurchfahrt ist noch nicht Schluss

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Lüdershagen soll nur der Anfang der Bauarbeiten an der Kreisstraße 3 sein. Auch die Abschnitte außerhalb des Ortes sollen in den nächsten Jahren erneuert werden.

So ist vorgesehen, die Lange Reihe zwischen dem Ortseingang des Dorfes bis zur Bundesstraße 105 sowie die Straße zwischen Lüdershagen und Bartelshagen II ebenfalls zu sanieren. Für letztere Maßnahme ist zusätzlich ein straßenbegleitender Radweg ins Gespräch gebracht worden.

Von Anja Krüger