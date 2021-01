Sanierung Papenhof in Barth: Darum schwärmt der Restaurator vom Projekt

Barth

Hier eine Mauer aus dem Mittelalter, fast nicht mehr sichtbare Wandgestaltungselemente aus der gleichen Zeit, Fensterzargen aus der Renaissance, Elemente aus der Zeit des Barock und des Klassizismus: Der Papenhof in Barth hat Jahrhunderte auf dem Buckel. Und – ganz ehrlich – man sieht es ihm auch an. Noch zumindest, denn seit Monaten wird in dem alten Gemäuer gewerkelt.

„Diese Wände erzählen Geschichte“, sagt Dr. Gerd Albrecht fast andächtig. Er ist der Leiter des Vineta-Museums in Barth, das mit der Fertigstellung in das historische Haus in der Papenstraße einziehen wird. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Historie der Stadt und deren Umgebung. Er möchte die Geschichte der Vinetastadt und der Region weitererzählen, für die nächsten Generationen unvergessen machen. Und das nicht einfach mit Erzählungen, sei es in Wort oder Schrift. Der Papenhof selbst soll sie erzählen. Für Restaurator Heiko Brandner ist das eine sehr willkommene Herausforderung.

Von der Ruine zum Schmuckstück in rund zweieinhalb Jahren

Perspektivische Ansicht des Papenhofes mit altem Gebäude (links), Anbau (braun) und einem benachbarten privaten Wohnhaus (rechts). Zeichnung: Architekten Christine Johannsen und Partner, Hamburg Quelle: Architekturbüro

Nicht nur Albrecht ist froh, dass der Papenhof dazu überhaupt Gelegenheit bekommt. Denn die Planierraupe hat Anfang des 21. Jahrhunderts schon fast vor dem Backsteinbau gestanden, wie Albrecht sagt. Ursprünglich sei der Plan der Stadt gewesen, das historische Gebäude Bauland weichen zu lassen. „Aber es gab zum Glück Menschen, die das verhindert haben“, sagt er erleichtert. Vor beinahe genau 20 Jahren haben sie, Mitglieder des Heimat- und des Museumsvereins, erwirkt, dass der Papenhof in der Liste der Denkmäler aufgenommen worden ist, und damit den Abriss verhindert.

„Auch die Stadt bekannte sich dann zu dem Haus und setzte sich schließlich auch dafür ein, dass es nicht nur erhalten, sondern rekonstruiert beziehungsweise saniert wird“, erzählt Albrecht. Dass es aber nicht nur Bekenntnis braucht, sondern auch einen langen Atem, zeigen die Jahre danach. Letztlich braucht es beinahe 20 Jahre, bis es dem Papenhof an die Substanz geht und damit schließlich an die Sanierung und Erweiterung. Denn dank zusätzlichem Anbau werden alle Etagen mit Fahrstuhl erreichbar sein. Mehr als fünf Millionen Euro verschlingt das Projekt. Anfang 2023 – so der aktuelle Stand – sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Restaurator: „Nirgends sonst gibt es so umfangreich erhaltene Gestaltungssysteme aus der Renaissance.“

Restaurator Heiko Brandner aus Rostock zeigt erhaltene Teile der Wandgestaltung, mit der das gesamte Gebäude in den 1580er Jahren einheitlich dekoriert gewesen ist. Quelle: Anja Krüger

Ständig begleitet werden die Arbeiten von dem Diplom-Restaurator Heiko Brandner aus Rostock. Während ein Laie angesichts des augenscheinlich desolaten Zustandes des Gemäuers die Hände über dem Kopf zusammenschlagen mag, findet er im Papenhof eine besondere Herausforderung. „Das Spannende am Papenhof ist tatsächlich, dass aus vielen verschiedenen Epochen Zeitzeugen stecken“, sagt er und zeigt auf schwarze Striche auf weißem Grund an Wänden und Decke, die scheinbar noch vor einiger Zeit hinter einer Putzschicht versteckt gewesen sind.

Diese schwarzen Bänder, wie der Restaurator sie nennt, seien typische Gestaltungselemente in der Zeit der Renaissance gewesen und würden im Fall des Papenhofes aus den 1580er Jahren stammen. Und nicht nur in der hiesigen Region sei es verwendet worden. „Dieses Gestaltungssystem ist bis ins Weser Bergland zu finden“, weiß Brandner. „Aber nirgends so umfangreich“, fügt er hinzu. Denn das gesamte Gebäude sei, freigelegte Fragmente zeugen davon, einheitlich dekoriert gewesen, wie er erzählt. Auch schwarz gefärbte Balken seien typisch für die Zeit gewesen.

Ein Raum erweckt ganz besonderes Interesse bei dem Restaurator – das sogenannte Bürgermeisterzimmer im Erdgeschoss mit seiner Wandgestaltung in grün-bläulicher Färbung. „Dieses Dekorationsmaterial aus dem 19. Jahrhundert zeugt vom einstigen Wohlstand. Es war ein sehr repräsentativer Raum“, sagt er. Die Fenster seien zum Ortskern hin ausgerichtet, fügt Gerd Albrecht hinzu. „So konnte man damals sehen, wer zu dem Haus kam“, fügt er erklärend hinzu.

Spezialfirma versetzt Haus in mittelalterlichen Ursprung zurück

Anblick vom Papenhof aus dem Jahr 2010. Quelle: OZ-Archiv

Ende des 15. Jahrhunderts ist es als Kalandhaus errichtet worden. Sechs Meter breit und 22 Meter lang ist das zweigeschossige Giebelhaus in seinem Ursprung gewesen. „Kaland sind Bruderschaften wohlhabender Bürger gewesen. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, gute Werke zu verrichten“, erklärt Albrecht.

Heute ist das Gebäude beinahe doppelt so breit. „1585 wurde der Papenhof zu einem repräsentativen Wohngebäude umgebaut und deutlich erweitert“, weiß Albrecht. Viele weitere Veränderungen sind gefolgt – immer wie die jeweiligen Nutzer es für sinnvoll erachteten. Die wohl sinnvollste Veränderung, und damit ein Stück zurück zum Ursprung, nehmen nun unter anderem die Mitarbeiter der Firma Heier & Heier aus Sanitz vor. Sie sind spezialisiert auf die Sanierung alter Gemäuer, kennen sich mit alten Bautechniken aus. „Wir haben schon bei der Sanierung vieler historischer Bauten mitgewirkt“, erzählt Ronald Ahrens, Mitarbeiter der Firma. Bützower und Güstrower Rathaus, das Stasi-Museum in Rostock: „Bei jedem Haus lernt man dazu“, sagt er. Und so ist es für ihn und seine Kollegen auch kein großes Hexenwerk, beispielsweise Lehmwickel aus Holz und Stroh zu fertigen und in die Decke zu ziehen, wie es beim Papenhof bereits geschehen ist. Aktuell ersetzen er und sein Kollege Wände mit Klosterformat-Ziegeln.

Viel gibt es noch zu tun, bis es an die Gestaltung der Räume geht. „Fakt ist aber, dass wir Zeugnisse aus den vielen verschiedenen Epochen sichtbar lassen“, sagt Albrecht. Eines wird die mittelalterliche, rote Rankenmalerei sein, die mittlerweile mehr als 500 Jahre zahlreiche Veränderungen überstanden hat und eine der Geschichten aus der Historie Barths im künftigen Museum erzählen wird.

Von Anja Krüger