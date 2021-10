Sanierung Papenhof in Barth: Diese Gefahr birgt der Winter

Barth

Mittelalter trifft Moderne – das ist der Plan bei der Sanierung des Papenhofes in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen), des ältesten Bürgerhauses zwischen Rostock und Stralsund. Während die ältesten Teile des Gebäudes um 1490 gebaut worden sind, wird der neueste Teil wohl die Jahreszahl 2021 tragen.

Natürlich birgt die Sanierung allerhand Herausforderungen. Kompromisse gilt es einzugehen – von Stadt, Architekt und Denkmalschützer. Letztlich aber haben sie alle ein Ziel: In das denkmalgeschützte Gebäude soll wieder Leben einziehen – möglichst ab Frühjahr 2023. Doch der kommende Winter könnte die Arbeiten zurückwerfen.

Innenausbau schreitet voran

Die Verbindung zwischen Papenhof und Anbau. Quelle: Anja Krüger

Denn dem Papenhof fehlt ein Dach. „Hat es doch“, mag sich der Betrachter denken. Dabei, so erklärt Dr. Gerd Albrecht, der sich als Leiter des Vineta-Museums, das bei Fertigstellung in den Profanbau einziehen soll, verantwortlich zeigt, handelt es sich allerdings nur um ein Notdach. Dieses schützt bereits seit Jahren die alte Bausubstanz.

„Beim Innenausbau sind wir aber inzwischen relativ weit. Bedeutet: Die Decken sind mit Lehmwickeln nahezu wiederhergestellt und Wände bekommen einen Lehmputz. Dringt dauerhaft Feuchtigkeit, Regen oder gar Frost dort ein, war die Arbeit umsonst. Schlimmer noch: Es könnten alte Wandgestaltungen, die wir freigelegt haben, Schaden nehmen oder völlig zerstört werden“, macht Albrecht deutlich.

Zeitgeschichte erlebbar machen

Der Plan ist, dass er mit dem Vineta-Museum in den Papenhof einzieht. Es soll kein Museum im klassischen Sinne werden – wo Exponate in Vitrinen bestaunt und Beschreibungen gelesen werden wollen und sollen. Im Papenhof sollen vielmehr rund 500 Jahre Barther Zeitgeschichte erlebbar gemacht werden.

Wände verschiedener Epochen erzählen Stadtgeschichte

Im Küchenbereich wurde ein Renaissancefenster, das der Lüftung diente, gefunden. Es ist in MV fast der einzige Beleg für ein Fenster aus dieser Epoche. Quelle: Anja Krüger

Und das, so sagt der Leiter des Vineta-Museums, Dr. Gerd Albrecht, werde die größte Herausforderung. Doch zunächst gilt es, die Bausubstanz zu retten beziehungsweise wiederherzustellen. Was könnten sie alles erzählen – die verrußten Ziegelsteine, die einst Holzwürmern quartiergebenden Holzbalken, die Lehmdecken, die über Jahrhunderte ein wachsames Auge auf das Geschehen in dem Gemäuer gehabt haben. Albrecht ist überzeugt davon, dass sie durchaus auf ihre Weise die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte erzählen können.

Ihnen zu Hilfe werden Barther Persönlichkeiten kommen. Der Erfinder Friedrich Adolf Nobert (1806-1881) und Maler Louis Douzette (1834-1924), um nur zwei zu nennen. Die beiden und andere werden im Erdgeschoss einziehen – Nobert beispielsweise mit einem Teil seiner Erfindungen, unter anderem Mikroskope. „Die Besucher sollen hier aktiv werden können. Wir wollen die jungen Leute mitnehmen“, erklärt Albrecht.

Eine Etage darüber bekommt der Besucher die Stadtgeschichte erzählt. Im obersten Geschoss – direkt unterm Dach – sind wechselnde Ausstellungen geplant. Seit rund einem Jahr wird der Papenhof saniert. Und er bekommt einen modernen Anbau, in dem Empfangshalle, Café und Fahrstuhl untergebracht werden. Mehr als fünf Millionen Euro fließen in das Projekt. „Ich denke, im Frühjahr 2023 werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Auch wenn die Bauablaufplanung einen früheren Termin vorsieht“, informiert der Museumsleiter.

Ein weiteres Notdach muss rauf

Tatsächlich macht der Bau von außen schon einen recht ansehnlichen Eindruck. Die Fassade ist in Teilen bereits fertig. „Die Gestaltung erfolgt im Wesentlichen in Anlehnung an die Zeit um 1700“, berichtet Albrecht. Das Gesims sei noch aus der Zeit, weiß er. Die Bauarbeiten im Inneren würden grundsätzlich nahezu reibungslos laufen. Doch die Sorge um den fehlenden Schutz vor Feuchtigkeit und Regen treibt den Museumsleiter um. Und tatsächlich gibt es wohl eine Lösung. „Aber es wird ein kleines Wunderwerk“, sagt Albrecht. Denn über das Notdach müsse nun schnellstmöglich ein weiteres Notdach.

