Sanierung der Ribnitzer Schanze wird verschoben: Das sind die Gründe

Ribnitz-Damgarten

Die Sanierung der Straße „Schanze“ in Ribnitz wird erneut verschoben. „Wir hoffen, dass die Arbeiten im kommenden Jahr über die Bühne gehen können“, sagte Bauamtsleiter Heiko Körner auf OZ-Anfrage. Hintergrund: Die Plattenstraße in der Ribnitzer Südstadt ist völlig marode. Schlagloch reiht sich an Schlagloch. In den vergangenen Jahren hat es mehrere Anläufe gegeben, die Holperpiste grundhaft zu sanieren. Dass der für dieses Jahr vorgesehene Beginn der Arbeiten noch einmal verschoben wurde, hängt damit zusammen, dass schlichtweg das Geld fehlt. Immerhin geht es bei dieser komplexen Maßnahme um Investitionen in Höhe von einer Million Euro. Darin enthalten ist nicht nur die Sanierung der Straße, sondern zum Beispiel auch die Anbindung des künftigen kleinen Wohngebietes an der Sanitzer Straße. Da in Mecklenburg-Vorpommern die bisher von Anwohnern zu zahlenden Straßenausbaubeiträge 2020 abgeschafft wurden und es auch keine Fördermittel gibt, muss die Kommune diese Investition allein schultern.

Ausschreibungen werden vorbereitet

Das Geld für die Schanze fehle deshalb, weil die Stadt finanziell in Vorleistungen gehen musste beim Bau des Ribnitzer Bildungscampus, informiert der Bauamtsleiter weiter. 29,5 Millionen Euro werden hier verbaut. 15,8 Millionen Euro davon werden gefördert. Davon sind wiederum neun Millionen Euro für den Grundschulneubau bewilligt worden. Den Bescheid über diese neun Millionen Euro erhielt die Stadt im Juli. Da man nun diese Fördermittel abrufen könne, werde Geld frei für ebensolche Vorhaben wie die Sanierung der Schanze, erläutert der Bauamtsleiter. Derzeit sei man dabei, die Ausschreibungen vorzubereiten. Laut Körner sollen die Anwohner rechtzeitig über den weiteren Verlauf der Planungen informiert werden.

Die Bahnhofstraße in Ribnitz. Wenn alles klappt, dann sollen hier im Herbst 2022 die Sanierungsarbeiten beginnen. Quelle: Edwin Sternkiker

Auch die Ribnitzer Bahnhofstraße hat eine Sanierung dringend nötig. So musste hier die Höchstgeschwindigkeit wegen der Straßenschäden bereits vor längerer Zeit von 50 km/h auf 30 km/h reduziert werden, um die Lärmbelästigung für die Anwohner zu reduzieren. Klar ist: Mit Reparaturen ist es in der Bahnhofstraße nicht getan. Deshalb gibt es bereits seit mehreren Jahren den Plan, die einzige Zufahrt von der Ribnitzer Innenstadt zur Südstadt, wo sich die Bodden-Kliniken, Wohngebiete, Finanzamt und Einkaufszentren befinden, grundhaft zu sanieren.

Man sei bereits sei längerem dabei, dafür die finanziellen und planerischen Voraussetzungen zu schaffen, erläuterte der Bauamtschef. „Wenn alles klappt, dann rechne ich damit, dass die Bauarbeiten im Herbst 2022 starten können“. Die große Herausforderung bestehe bei diesem so wichtigen Vorhaben darin, den intensiven Autoverkehr, die Radfahrer, Fußgänger und den ruhenden Verkehr in diesem Bereich unter einen Hut zu bekommen, erläuterte Körner weiter.

Sanierung der Bahnhofstraße erfolgt in zwei Abschnitten

Gebaut werden soll in zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt umfasst den Bereich von der Höhe Mittelweg bis zur Zufahrt zum Ribnitzer Bahnhof. Allein für diesen Abschnitt werden die Baukosten auf rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Der zweite Bauabschnitt reicht dann von der Zufahrt zum Bahnhof bis zur Brücke über die Eisenbahnschienen.

Heiko Körner macht noch einmal deutlich, dass ein ganz wesentlicher Bestandteil des Projektes der Bau eines Rad-Gehweges von der Höhe Mittelweg bis zur Brücke über die Eisenbahnstrecke sei. Da müsse aber noch geklärt werden, ob er beidseitig gebaut wird oder nur auf einer Seite der Straße und wie er an die Lange Straße und den Mittelweg sowie an den Bahnhof (Parkplatz) angebunden werden könne. Die Planungen für die Variantenuntersuchung laufen, bis Jahresende sollen die verschiedenen Varianten, aus denen dann die Vorzugsvariante ausgewählt wird, vorliegen.

Eine besonders große Herausforderung sei die Klärung der Frage, wie der Rad-Gehweg im Bereich der Brücke geführt werden kann, so der Ribnitz-Damgartener Bauamtsleiter. Da seien umfangreiche Abstimmungsgespräche mit der Bahn notwendig. Im Zuge der weiteren Planungen werde man auch Abstimmungsgespräche mit den Anwohnern führen.

Von Edwin Sternkiker