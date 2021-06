Barth

Der Kunstrasenplatz in Barth auf der Sportanlage hinter dem Rathaus ist zu klein und für den Ligaspielbetrieb der Fußballer gesperrt, die Funktionsgebäude sind stark sanierungsbedürftig: Die Probleme, mit denen sich die Barther Fußballer und Leichtathleten, aber auch die Stadt als Eigentümer rumplagen, sind nicht neu.

Wann gebaut wird – Stand jetzt

Nachdem man sich im städtischen Parlament und in der Verwaltung über mehrere Varianten – Neubau an anderer Stelle oder Sanierung – den Kopf zerbrochen hat, das Thema auch immer wieder die Gemüter erhitzt hat, werden die Probleme jetzt angegangen, wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig informiert. „Die Planung für das Gebäude soll jetzt ausgeschrieben werden“, berichtet er während der jüngsten Sitzung des städtischen Ausschusses für Schule und Soziales.

Eine der Duschen in dem Funktionsgebäude. Quelle: Anika Wenning

Wie nötig dieses Vorhaben ist, zeigt der Zustand des Containerbaus, der mittlerweile fast 20 Jahre alt ist. Ein Auszug aus der Mängelliste, die seitens der Stadtverwaltung aufgestellt worden ist: Die Fußböden der Nassbereiche und Umkleideräume sind zum Teil durch Staunässe durchgefault. Die Beheizung der Räumlichkeiten erfolgt durch kleine elektrische Wandheizkörper, die teilweise defekt sind. Die Duschen können im Winter zeitweise nicht genutzt werden, weil sie, um Frostschäden zu vermeiden, abgestellt werden. Gebrochene Duschanlagen und Schimmelbildung im Duschbereich lassen teilweise keine Nutzung mehr zu. Das Dach ist undicht, die elektrischen Anlagen stark verschlissen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Containeranlage soll einem massiven Neubau weichen. Ursprünglich veranschlagte Kosten: rund 1,64 Millionen Euro. „Bei der Ausschreibung haben wir nun aber die Aufgabenstellung zur Gestaltung des Außengeländes mit Stellflächen herausgenommen. Wir sprechen also von circa 400 000 Euro weniger“, informiert Hellwig. Während in diesem Jahr noch die Planer gefragt sind, soll das Bauen dann im Jahr 2022 losgehen und das Gebäude im Jahr darauf fertiggestellt sein – so die aktuelle Planung.

Mit neuem Kunstrasenplatz mehr Fläche für Fußball, weniger für Leichtathletik

Ganz so weit sind die Planungen zur Sanierung der Anlage mit Kunstrasenplatz und Leichtathletikanlagen noch nicht gediehen. Obgleich es jetzt eine Kostenplanung und einen Skizzenentwurf gibt, wie der Bürgermeister informiert. „Wir haben mit dem Ingenieurbüro Voss und Muderack sowie Vertretern des Fußball- und des Leichtathletikvereins gesprochen, um im Vorfeld Bedarfe abzufragen“, berichtet Hellwig. Herausgekommen sei, dass der Kunstrasenplatz an gleicher Stelle neu gebaut werde – dann mit vom Deutschen Fußballbund vorgegebenen Maßen. Dadurch würde zwar die Leichtathletikanlage, beispielsweise durch eine kleinere Kugelstoßanlage, an Platz verlieren, aber dies würden die Leichtathleten nicht als problematisch empfinden.

Der Kunstrasenplatz in Barth ist zu klein und für den Ligaspielbetrieb der Fußballer gesperrt. Quelle: Robert Niemeyer

Nun wolle man sich mit dem Landessportbund in Verbindung setzen, um Fördermöglichkeiten abzuklopfen. Und auch, um offene Fragen zu klären. Frank Schröter, Vorsitzender des Schul- und Sozialausschusses, der sich seit Jahren immer und immer wieder mit der Sanierung der Sportanlage befasst, möchte auch in diese Sache Schwung bringen, fordert, dass noch im Sommer ein Gespräch mit dem Landessportbund stattfinden soll.

Fußballer spielen auf Rasen: Warum ein neuer Kunstrasenplatz dennoch so wichtig ist

Für die Fußballer hat das Funktionsgebäude oberste Priorität, wie Marco Schwarz, Vorsitzender des SV Barth sagt. „Es freut mich sehr, dass das endlich in die Gänge kommt“, sagt er. Schwarz hat auf die Frage, wie dringend das neue Funktionsgebäude sei, nur eine Antwort: „Es ist schon lange nicht mehr fünf vor zwölf, sondern bereits halb eins!“

Aber auch der Kunstrasenplatz müsse dringend in Angriff genommen werden. Zum einen, weil dort die Mannschaften des Vereins trainieren. „Wichtig ist er zudem als Ausweichplatz für den Ligaspielbetrieb unserer Mannschaften“, betont Schwarz. Nötig wird dieser, wenn der Rasenplatz durch die Stadt gesperrt ist, beispielsweise bei schlechter Witterung oder für die Rasenpflege.

Denn in den Fällen müsse der Verein auf Plätze in anderen Orten ausweichen. „Zum einen ist es nicht selten schwierig, dann einen freien Fußballplatz in der Umgebung zu finden. Zum anderen ist es natürlich auch immer mit Kosten verbunden“, macht der Vereinsvorsitzende deutlich.

Von Anja Krüger