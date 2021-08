Rostock/Prerow

Zwei Frauen sind Suchtpotenzial: Die Berlinerin Julia Gámez Martin (35) und Ariane Müller (41), die in Ulm (Baden-Württemberg) lebt. Das satirische Musik-Comedy-Duo wird am 3. August im Klostergarten in Rostock zu sehen sein und einen Tag später beim Karikaturen-Freiluftfestival Cartoonair in Prerow, jeweils um 20 Uhr. „Sexuelle Belustigung“ heißt ihr Programm.

Während des OZ-Gesprächs sitzt die Sängerin Julia Gámez Martin – ihre Familie stammt väterlicherseits aus Spanien – im Auto und fährt zum Schwimmen zum Schlachtensee in Berlin.

Ihr Programm „Sexuelle Belustigung“ klingt provokant.

Ach, das ist ein geiles Wortspiel. Wir behandeln dass Thema auf ironische Art, ohne mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Klar muss man oder kann man darüber reden, aber wir betreiben ja keinen toternsten Kabarettabend. Feminismus ist ein Thema von vielen anderen, die wir besingen.

Versteht jeder Ihre deutliche Sprache?

Wir sind seit acht Jahren als Suchtpotenzial unterwegs. Leute, die zu uns kommen, wissen meist, was sie erwartet, und sind zum Beispiel auch nicht mehr von dem Song „Ficken für den Frieden“ irgendwie unangenehm berührt. Es ist wichtig, deutlich zu reden oder zu singen, aber wir wollen dabei niemanden verletzen. Wir verstehen uns als Entertainerinnen und möchten, dass das Publikum einen schönen Abend hat. Unsere direkte Sprache ist für alle verständlich und soll guttun.

Ist Humor wichtig, um durchzuhalten?

Humor ist immer wichtig. Ich kann gar nicht mit Leuten zusammen sein, die humorlos sind. Mit Humor kann man viele Situationen auflockern. Humor, Ironie und Sarkasmus entspannen und entkrampfen. Das haben wir besonders während der vergangenen Monate gespürt, als wir Konzerte gestreamt haben. Unsere Zuschauer haben uns gesagt, dass sie danach gegiert haben.

Haben Sie keine Sorge vor den Livekonzerten wegen irgendwelcher Corona-Auflagen?

Wir sind abgehärtet. Haben gerade in einem leeren Freibadbecken gespielt oder neben einer großen Straße. Wir gehen auch nicht früher von der Bühne, wir sind entspannt. Alles, was an Nebengeräuschen und Überraschungen kommt, bauen wir ins Programm ein. Denn die Leute haben Bock auf Konzerte, auf Kultur und sind dankbar. Das haben wir in den vergangenen Tagen bei unseren Konzerten extrem erfahren.

Kennen Sie MV, abgesehen von Ihren bisherigen Auftritten hierzulande?

Schon als Kind war ich hin und wieder auf dem Darß oder in Zingst. Die Ostsee kenne ich. Wir werden jetzt auch wieder ins Wasser springen und ein Fischbrötchen essen.

Werden Sie einen Song übers Gendern dabei haben?

Natürlich ist das auch ein Punkt. Sprachlich werden wir uns jetzt nicht mehr umgewöhnen. Es bleibt jetzt nach 16 Jahren Angela Merkel bei der Bezeichnung „Bundeskanzlerin“ – auch wenn ein Mann den Job übernehmen sollte.

Also: Herr Bundeskanzlerin?

Richtig. Alles bleibt, wie es ist.

Zwei Mal „Sexuelle Belustigung“ 3. August Rostock, Klostergarten, Klosterhof 1 20 Uhr Eintritt: ab 22 Euro 4. August Prerow, Cartoonair-Abendshow, Freilichtbühne, Küsters Allee 1 20 Uhr Eintritt: ab 20 Euro

Von Klaus Amberger